Convocan a defensor azulgrana a la Sub 23 de Iraq

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 20:51 hrs.

El Atlante de la Liga de Expansión sufrirá una baja poco usual en octubre, pues uno de sus futbolistas fue convocado para formar parte de las Eliminatorias de la Copa de Asia Sub 23 que se disputará en Arabia Saudita.El club compartió que su defensor Yohan Zetuna fue elegido para formar parte de la Selección de Iraq que encarará la clasificación al torneo continental de la categoría, a partir del 28 octubre.El zaguero central de 21 años suma su tercer torneo en la División de Plata del futbol mexicano, luego de haber formado parte de los Alebrijes de Oaxaca en las justas de Guardianes 2020 y 2021.Al lado de su hermano Yousuf, Yohan Salwan Zetuna, nacido en Ninawa, Iraq, huyó de su país en 2008, primero a un campo de refugiados de la ONU en Turquía y después a Detroit, Michigan, en Estados Unidos, antes de pasar a México donde logró mantener su sueño de ser futbolista, según reportó CANCHA en marzo pasado.El defensor, también con experiencia en la Tercera División de España, pero que aún no debuta con los Potros, es hermano de Yousuf, atacante de 22 años que este semestre no fue registrado por ningún equipo de la Liga de Expansión, a pesar de su andar en Divisiones Menores con Alebrijes, Reboceros de La Piedad y el Saltillo FC.Yohan viajará para reportar con la Selección Sub 23 de Iraq de cara al encuentro amistoso que sostendrá ante Maldivas el próximo 26 de octubre, 2 días antes de su debut en las Eliminatorias contra Afganistán.Con información de Edgar Contreras