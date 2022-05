¿Copian los accesos de la L3 a los del Metro de Bilbao?

03 min 30 seg

Rebeca Pérez Vega

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La forma de los seis nuevos accesos a las estaciones de la L3 del Tren Ligero, que cruzan el Centro Histórico de Guadalajara, tiene similitudes con los ingresos del Metro de Bilbao, diseñados por el despacho del reconocido arquitecto Norman Foster, han calificado arquitectos e incluso, algunos han insinuado plagio."Me alegra que digan que se parecen a los 'fostersitos' porque Norman Foster lo hizo muy bien, entendió muy bien, ahora que los 'fostersitos' son para Bilbao y estos están proyectados y hechos para una tecnología mexicana, es distinto, pero hay gente que no conoce bien nuestros proyectos, ni los ha estudiado, no pasa nada", argumentó la arquitecta María Emilia Orendáin, quien junto con su esposo Enrique Toussaint ganó el concurso para diseñar los nuevos accesos a la L3.En febrero pasado, el Ayuntamiento de Guadalajara publicó una convocatoria abierta para rediseñar los seis accesos de las estaciones Santuario, Guadalajara Centro e Independencia, tras las reiteradas críticas que recibieron los actuales ingresos respecto a la falta de armonía de estas estructuras con el contexto histórico en el que se insertaron.El despacho de arquitectos Toussaint y Orendáin resultó ganador de la convocatoria para rediseñar esos seis accesos, de entre 45 propuestas.Aunque el Alcalde tapatío, Pablo Lemus, ha reconocido que no hay todavía dinero para iniciar la reconstrucción de estas estructuras, ha calculado que se requieren entre 12 y 15 millones de pesos y que la idea es que los recursos sean aportados tanto por el Gobierno del Estado como por el propio Ayuntamiento de Guadalajara.El propósito es remover las actuales cubiertas rectangulares, de metal y vidrio, en los seis accesos de las tres estaciones, para colocar un nuevo diseño curvo, elaborado con vidrio templado."Las estaciones eran unos adefesios que estaban realmente distorsionando toda la lectura del Centro de Guadalajara, a nosotros nos dolió mucho", resaltó Orendáin.La arquitecta precisó que siempre que su despacho realiza un proyecto hay toda una investigación detrás para puntualizar antecedentes arquitectónicos e incluso entender cómo y por qué determinados arquitectos optan por algún tipo de solución."En la investigación que hice tengo más de siete ejemplos que manejan la curva, la pregunta para nosotros fue ¿por qué?"."Para entenderlo hicimos muchísimas propuestas en maqueta y render, siempre contemplando el contexto como la estructura de sentido de cada estación teniendo básicamente tres propuestas: inclinado, recto y curvo, comprendimos que las primeras dos modificaban la percepción del entorno y que solamente la curva no porque al no tener una línea de contraste su forma orgánica se adapta mejor que ninguna con el contexto", describió la también académica e investigadora con 40 años de trayectoria.Las estaciones tendrán en promedio una altura de 4.5 metros, con seis metros de frente y 18 de fondo. Serán construidas con cristal curvo, producido en Guadalajara y se busca que sean lo menos invasivas."Habiendo estudiado mucho, nosotros decidimos que la forma curva es la única que, al no tener aristas, no se impone en el paisaje", describió Orendáin.Hoy Toussaint y Orendáin presentarán su propuesta de rediseño de los accesos de la L3, impulsados por el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco y la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Guadalajara. La cita es hoy lunes, a las 18:30 horas, en Centro Cultural Casa Cristo (Pedro Moreno 1612). Más informes al 333615-4677.