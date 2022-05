Corruptómetro

"Se puede tratar del modelo

económico más perfecto,

pero con el agravante de

la corrupción no sirve de nada".



AMLO





1) La Guardia Nacional reserva durante 5 años información relacionada con las bitácoras y los pasajeros de la aeronave XC-PFM, perteneciente al gobierno. El avión fue utilizado en los últimos meses por funcionarios federales -incluyendo Adán Augusto López, Mario Delgado y Armando Guadiana- para asistir a eventos de campaña de Morena. El uso de recursos del Estado con fines partidistas es corrupción.



2) La Presidencia otorga y oculta contratos por adjudicación directa a una red de empresas fantasma que reciben millones de pesos por organizar eventos como el AMLOfest 2021. La información ha sido clasificada como "seguridad nacional". El uso de prestanombres para hacer negocios con dinero público es corrupción.



3) Fonatur no ha cumplido con las disposiciones legales y normativas en la obra del Tren Maya, y las revisiones realizadas por la ASF revelan pagos injustificados, falta de mecanismos para verificar el cumplimiento de contratos y deficiencias en los procesos de contratación. Hay más de 135 millones de pesos pendientes por aclarar. El despilfarro y mal uso de recursos públicos es corrupción.



4) La filial de Pemex en Houston que dirige la hija del secretario particular de AMLO -a pesar de no contar con experiencia en el sector- mantiene en secreto la nómina y los contratos que ha suscrito con compañías como Baker Hughes y Vitol. El sueldo de ella, de 13,500 dólares al mes, viola la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que gana más que el Presidente. El nepotismo, el conflicto de interés y el ocultamiento de información de interés público es corrupción.



5) Entre 2013 y 2019, el Ejército desvió 156 millones de dólares a empresas fantasma. A pesar del grave daño al erario, ningún titular de las direcciones que autorizaron las facturas falsas que avalaron operaciones inexistentes ha sido sancionada. La Sedena también está involucrada en un esquema de triangulación de compras multimillonarias a empresas domiciliadas en un desván vacío en un edificio en Polanco. Las peticiones de transparencia fueron rechazadas por "seguridad nacional". Triangular transacciones con empresas fantasma y esconderlo es corrupción.



6) Los militares al frente de la construcción del AIFA asignaron prácticamente el 100% de los contratos sin licitación, y muchos de ellos fueron otorgados a proveedores sin experiencia ni la infraestructura necesaria. Los detalles de cómo se gastaron 3 de cada 4 pesos en la obra permanecen en la oscuridad. Asignar contratos a empresas sin experiencia y ocultar contratos es corrupción.



7) La ASF detectó irregularidades por hasta 8 mil 600 millones de pesos en Segalmex, la empresa creada por AMLO al inicio del gobierno. Las irregularidades incluyen contratos sin licitar, recursos públicos entregados a empresas fantasma y empresarios ligados a una red de corrupción en la institución que construyen cuatro desarrollos de lujo en Yucatán. El titular -Ignacio Ovalle- fue destituido, pero no ha sido investigado o sancionado. La impunidad otorgada a colaboradores cercanos también es corrupción.



8) La ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel -nombrada por AMLO y esposa de su contratista favorito- suspendió la ejecución de una sentencia dictada por el TEPJF, que ordena a la FGR entregar información de la carpeta de investigación sobre Pío López Obrador. El hermano del Presidente fue captado en video recolectando dinero para las campañas de Morena. Proteger a parientes a través de la manipulación del Poder Judicial también es corrupción.



9) Fonatur compró un terreno por mil 150 millones de pesos a Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, que había sido valuado días antes en un precio tres veces menor: 407 millones 783 mil pesos. Este terreno, colindante con el aeropuerto de Cancún, estuvo vinculado en la trama de sociedades offshore que Salinas Pliego utilizó para controlar acciones de Grupo Fertinal, y que Pemex compró a sobreprecio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hacer negocios cuestionables con los cuates también es corrupción.



Denise Dresser es politóloga, escritora, columnista y activista. Coordinó el libro "Gritos y Susurros: Experiencias Intempestivas de Mujeres". Ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2010. Su último libro es "El País de Uno. Reflexiones para entender y cambiar a México".