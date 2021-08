Cortan Dow y S&P racha; Nasdaq cae cerca de 1%

02 min 30 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 15:06 hrs.

Wall Street finalizó con pérdidas, luego de que el S&P y Dow Jones anotaran cinco cierres en récord al hilo, en medio de la preocupación de que la recuperación económica mundial perderá impulso con nuevos cierres para contener una pandemia de rápida propagación.El Dow Jones bajó 0.79 por ciento, a 35 mil 343 enteros, el S&P perdió 0.71 por ciento, a 4 mil 448 puntos, y el Nasdaq retrocedió por 0.93 ciento, a 14 mil 656 unidades.Los operadores observaron de cerca los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una reunión con educadores y estudiantes, donde señaló que las "herramientas poderosas" de la Reserva Federal tienen limitaciones.Powell también dijo que Covid-19 probablemente se quedará "por un tiempo" y no volveremos a una economía prepandémica. Los formuladores de políticas se reunirán la próxima semana para el simposio de Jackson Hole, la conferencia anual más destacada del banco central."Básicamente, estamos en un período de espera por delante de Jackson Hole", escribió Craig Erlam, analista senior de mercado de Oanda Europe."Si bien hay una buena cantidad de publicaciones de datos esta semana, algunas de las cuales pueden tener un poco más de peso que otras, se trata de la Fed en estos mercados en este momento, y eso es poco probable que cambie a menos que la situación delta empeore dramáticamente", añadió.Amazon.com Inc. y Facebook Inc. cayeron al menos un 1.7 por ciento, mientras que Home Depot Inc. retrocedió después de que el minorista publicara resultados más débiles de lo esperado.Las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos enfrentaron otra ola de ventas a medida que las autoridades de Beijing intensificaron su represión contra algunas de las empresas más grandes del país. Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. y JD.com Inc. cayeron más del 2,9%.Las ventas minoristas estadounidenses cayeron en julio más de lo previsto, lo que refleja un cambio constante en el gasto hacia los servicios e indica que los consumidores pueden estar cada vez más conscientes de los precios a medida que aumenta la inflación.Si bien la producción de las fábricas se fortaleció más en cuatro meses, los fabricantes continuaron enfrentando precios de insumos más altos y un número casi récord de puestos vacantes.El Gobierno de Estados Unidos está listo para ofrecer inyecciones de refuerzo el próximo mes, y el país enfrenta una nueva ola de infecciones alimentadas por la variante delta altamente transmisible.Nueva Zelanda entrará en un bloqueo después de informar su primera transmisión comunitaria desde febrero. Suiza registró su mayor aumento de infecciones en meses, mientras que Sudáfrica espera que comience una cuarta ola a principios de diciembre.