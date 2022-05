Covid-19 se fortalece en Jalisco: aumentan casos 27%

Fernanda Carapia

Día Casos

15/05/2022 114

16/5/2022 119

17/5/2022 102

18/5/2022 104

19/5/2022 116

20/5/2022 142

21/5/2022 137

22/5/2022 147

23/5/2022 142

24/5/2022 149

25/5/2022 137

26/5/2022 165

27/5/2022 186

28/5/2022 231

29/5/2022 238





El sábado y domingo, la SSJ notificó más de 230 casos por día de Covid-19, cifra que no se había presentado desde el 10 de abril.





Carlos Alonso, investigador en Salud Pública, consideró que este aumento de contagios de Covid-19 se debe a la relajación de medidas como el ya no obligar al uso de mascarillas en espacios cerrados, principalmente, como salones, bares, antros y otros.





Otro indicador de que los casos de Covid-19 van en aumento es el incremento en el número de pruebas realizadas, así como los casos sospechosos. También se ve un incremeento en los casos activos.





En enero y febrero de este año, cuando se tuvo una fuerte ola de contagios de Covid-19 -en este bimestre se acumularon 164 mil 141 casos- se reportaban, en promedio, 27 mil personas con sospecha de la enfermedad; en las últimas dos semanas, son más de 28 mil 700, aproximadamente.





Las muertes confirmadas por semana se mantienen en un promedio de 20, en tanto que, los hospitalizados, en 15.





No obstante, el Gobernador Enrique Alfaro descartó que exista alguna alerta por el incremento de contagios de Covid-19 en planteles escolares."No hay ninguna alerta, no hay ningún incremento importante en los contagios, no hay ningún problema en términos de ocupación hospitalaria, las cosas están estables".Agregó que, por el momento, no habrá cambios en las medidas sanitarias dictadas para el control de la panndemia por Covid-19.En los próximos días, la Mesa de Salud se reunirá para ver el impacto que tuvo la medida de quitar la obligación del cubrebocas y definir si es o no necesario hacer un cambio en la estrategia de contención contra el Covid-19."Siempre hemos dicho (que) la pandemia no ha terminado, hay que estar atentos y seguimos monitoreando sin ningún problema".

Hora de publicación: 05:00 hrs.