Crean por el Covid 4 mil medidas regulatorias

02 min 30 seg

Verónica Gascón

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La pandemia ha provocado que a nivel estatal se hayan emitido 4 mil 494 medidas regulatorias, muchas de las cuales permitieron que no se detuviera del todo la operación del sector privado.Para Juan José Cabrera, vicepresidente de la Comisión de Mejora Regulatoria de Coparmex, entre más respuestas regulatorias emitieron algunos estados, ha sido mejor su reacción ante la emergencia sanitaria."Estos esfuerzos son de los estados y municipios, la lectura es positiva porque ellos retoman un elemento que se denomina regulaciones de emergencia que se aplican en una situación como la pandemia."Muchas entidades utilizaron este esquema regulatorio para crear créditos, apoyos, permitir a las empresas operar, esquemas de operación en las empresas con ciertos estándares de sanitización", señaló.Explicó que con estas medidas se remodeló el marco regulatorio de manera emergente para que no se detuviera la actividad económica.Según el portal de las respuestas reguladoras que compila la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), son 12 estados los que han emitido 100 o más disposiciones regulatorias desde el inicio de la emergencia sanitaria, entre las que se encuentra la Ciudad de México.La capital del País emitió 558 disposiciones, entre ellas la declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor para controlar, mitigar y evitar el contagio y propagación del Covid-19, que se publicó el 31 de marzo del 2020.Otro caso es el de Jalisco, que emitió 249 disposiciones, como la creación del Plan Jalisco Covid-19, que tuvo por objeto proporcionar apoyos económicos a las personas afectadas por las medidas preventivas y de contención adoptadas por la pandemia.En contraste, entre los que menos regulaciones emitieron están Campeche (41), Durango (33), Baja California Sur (27) Coahuila (23) y Oaxaca (18).Cabrera señaló que entre los estados que mayor respuesta regulatoria tuvieron para favorecer a las empresas fueron Yucatán, Zacatecas, Querétaro e Hidalgo."No solo se emitieron un mayor número de respuestas regulatorias, sino de calidad, o sea que cumplen con elementos de evaluación de Coneval, de elementos de mejora regulatoria que impone la Conamer, realmente se hicieron con base en criterios técnicos", subrayó el experto.Afirmó que debido a que aún no termina la pandemia, los estados seguirán emitiendo respuestas regulatorias y se revalorará la vigencia de otras que ya se publicaron."Lo más seguro es que sigamos viendo respuestas regulatorias, porque es una solución contingente a una situación que no habíamos visto. La lectura es positiva, no están con las manos cruzadas", dijo.