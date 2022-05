Critica AMLO escándalo por retén en Sinaloa

01 min 30 seg

Claudia Guerrero

Notas Relacionadas Minimiza Presidente narcorretén

Hora de publicación: 09:14 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la cobertura de los medios de información a la instalación de un retén por parte de hombres armados el viernes en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, vía que supervisó ese día en helicóptero.En conferencia desde Palacio Nacional, acusó que el ex Presidente Felipe Calderón pactó con la delincuencia organizada."Vamos a hacer una gira a Chihuahua y Sinaloa y un escándalo por un retén, esa era la nota principal y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia, pues no."Tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia y tenía a García Luna de jefe de Seguridad Pública y él, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra, no somos lo mismo", dijo.El tabasqueño dijo el sábado que "no pasa nada", que "afortunadamente" no hubo ningún problema y negó que haya un problema de seguridad en Sinaloa.Este 27 de mayo, durante su paso por el 'Triángulo Dorado', López Obrador pidió rebautizar la zona y reprocha su estigmatización por ser considerada cuna del narcotráfico.