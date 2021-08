Cruza Alegna la meta de 20 km

en quinto lugar

01 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 04:30 hrs.

Alegna González obtuvo esta madrugada el mejor resultado de los marchistas en ambas ramas que acudieron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al cruzar la meta de los 20 kilómetros en la quinta posición.La campeona mundial Sub 18 en 2018 invirtió 1h30'33" para completar la distancia en el trazado del Parque Odori de Sapporo, donde se registró una temperatura de 31 grados y una humedad que osciló el 70 por ciento.González cruzó los primeros dos kilómetros en el sitio 22 y poco a poco remonto posiciones hasta ubicarse en el top 8, pero tras el kilómetro 17 no apretó como debía y su cierre solo le alcanzó para terminar en quinto lugar, en el que fue su debut en citas veraniegas. Sus compatriotas Valeria Ortuño e Ilse Guerrero terminaron en los casilleros 47 y 51, respectivamente.La italia Antonella Palmisano, quien se fue al frente desde el kilómetro 14, se proclamó campeona olímpica con registro de 1h29'12", seguida de la colombiana Sandra Arenas, que entró 25 segundos después. La china Hong Liu, que recibió dos amonestaciones, se quedó con el bronce.En la rama varonil el más destacado fue José Leyver son su lugar 15 en los 50 kilómetros, prueba en la que Horacio Nava ocupó el casillero 44 mientras que Isaac Palma no terminó.En los 20 kilómetros varoniles, Andrés Olivas fue 11, Noel Chama 38 y Tadeo Vega 42.