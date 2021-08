Cuando Los Caligaris vivieron en Guadalajara

02 min 30 seg

Lorena Jiménez

Hora de publicación: 15:51 hrs.

En su regreso a los escenarios, tras la contingencia sanitaria, Los Caligaris, quienes esta noche se presentarán en el Teatro Diana, recuerdan la vez que tuvieron que radicar en la Ciudad durante un mes, disfrutando su estadía gracias al círculo de colegas tapatíos que los acogió.Fue en 2008 cuando la agrupación argentina se vio orillada a quedarse en Guadalajara por algunas semanas, debido a una presentación que se vino abajo y nunca pudieron recuperar, recordó el trompetista Agustín Cuadrado."Disfrutamos mucho nuestra estadía con nuestros amigos de aquí, con amigos músicos de No Tiene La Vaca y muchos más colegas. Salíamos a cotorrear, como dicen ustedes, y había mucha buena vibra."Por esa experiencia y muchos otros buenos momentos vividos, por el clima de su Ciudad y demás, nosotros siempre comparamos a Guadalajara con nuestra Córdoba, Argentina. Realmente les digo, nos sentimos como en casa en esta Ciudad", platicó el músico.La última vez que Los Caligaris vinieron a la Perla Tapatía fue hace dos años, cuando aún no lanzaban su más reciente álbum: Salva, pero en la presentación de esta noche, como parte de su gira "Todo Vuelve a Comenzar", la banda promete interpretar varias rolas de ésta producción, además de un extenso repaso de éxitos."En 2020 teníamos previsto presentar oficialmente el nuevo disco que era Salva, pero no pudimos hacerlo por todo esto de la pandemia, hasta ahora."Aunque solemos hacer mucho con la producción, cosas circenses y todo eso, esta noche le daremos mucho peso a la música, pues será algo muy íntimo, justo para el formato y aforo al que está adecuado al teatro por razones obvias de la pandemia", adelantó el trompetista.Tras la pandemia, el primer show de la agrupación en el País fue el 28 de julio en Monterrey, y después de hoy, regresan el próximo jueves 12 al Teatro Diana por una segunda fecha, los boletos ya están disponibles en Ticketmaster.Luego, en noviembre, Los Caligaris regresarán a México para continuar su reciente tour.Mientras tanto, en octubre lanzarán su próximo sencillo como adelanto del siguiente disco.El tema, aún sin título, fue grabado en México con Camilo Lara, es así como la organización musical inicia los festejos de su aniversario número 24, que se cumple este mes.Los boletos para el concierto de hoy, a las 21:00 horas, están agotados.