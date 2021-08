Cuestan preseas millonada a Conade

03 min 00 seg

Adrián Basilio

Se alargan gastos

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Un deportista de alto rendimiento con expectativas olímpicas requiere entre 1.5 y 1.9 millones de pesos anuales, dependiendo la disciplina, es decir, según el equipo que necesite, pues, por ejemplo, un clavadista solo requiere un traje de baño, pero un remero o velerista necesita su embarcación.Conforme a esas cifras y las particularidades de los deportes en los que México obtuvo medalla en Tokio 2020, cada uno de los tres bronces cosechados costó entre 6 y 8 millones de pesos. Con esta cantidad se cubrieron la beca mensual del deportista, sus giras y concentraciones, competencias, material deportivo y médico y el pago a sus equipos multidisciplinarios.La inversión en los seleccionados es por cuatro años, pero, en el caso de los arqueros Alejandra Valencia y Luis Álvarez, terceros en equipos mixtos; las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, bronce en plataforma sincronizada, y la pesista Aremi Fuentes, tercer lugar en los 76 kilos, ésta se alargó un año por el aplazamiento de Tokio 2020 por culpa del Covid-19.El bronce de futbol no es producto del sistema deportivo nacional vía Conade porque la Federación Mexicana de Futbol se encarga de sus selecciones y prácticamente no recibe presupuesto federal.La pandemia por coronavirus significó ciertos ahorros para la Conade, instancia que cubre los gastos de los deportistas elite, al no tener que pagar tantas concentraciones y giras competitivas.Pero eso que economizó se destinó después en compra o renta de aparatos de ejercicio e implementos deportivos para que preseleccionados y seleccionados olímpicos pudieran entrenar en sus lugares de origen ya que el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR) y el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) cerraron como medida sanitaria.En enero de 2020, la actual administración de la Conade -iniciada a fines de 2018- anunció que había destinado hasta ese momento 350 millones de pesos para la preparación y participación de México en Tokio 2020.Sin embargo, el aplazamiento de la cita nipona incrementó esa cifra ya que los deportistas con plaza olímpica o que la buscaban tuvieron que alargar su preparación y requirieron más dinero para trasladarse a competir y, además, cumplir con los protocolos sanitarios exigidos por federaciones internacionales y comités organizadores de Preolímpicos y demás competencias válidas para rankings mundiales.Conade no ha revelado la inversión total en la delegación olímpica, para la cual debió tomar recursos de los 575 millones de pesos etiquetados para el alto rendimiento en el presupuesto de 2021.Aremi Fuentes fue la única medallista mexicana que obtuvo presea en solitario; los otros tres bronces se lograron en equipo.- Beca mensual del deportista.- Pago de concentraciones y giras competitivas (avión, hospedaje, traslados locales, alimentos, equipo deportivo)- Cuotas de inscripción a las competencias.- Renta o traslado de equipo (embarcaciones de vela, remo y canotaje, y transportación de caballos, principalmente).- Sobre-equipaje aéreo y gastos aduanales.- Compra de rehidratantes, complementos vitamínicos e insumos médicos.- Equipo multidisciplinario (entrenador, médico, fisiatra, psicólogo, nutriólogo).