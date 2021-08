Cuestionan gasto en ciberseguridad

02 min 30 seg

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A pesar de la cantidad de información que maneja, el Gobierno se queda corto en el gasto en ciberseguridad respecto a lo que destina el sector privado, alertan especialistas.Por cada peso que gasta el sector público en el tema, la IP invierte tres, asegura la firma de ciberseguridad ESET."Comparativamente las empresas privadas hacen una inversión de tres a uno en comparación con el dinero (que invierte el Gobierno)."El Gobierno ha invertido mucho en ciberseguridad, pero también (se debe) al tamaño de 'empresa' que son estas instituciones de Gobierno", dijo en entrevista, Luis Arturo Vázquez, CEO de ESET en México, empresa experta en el tema.Especialistas han criticado que el gasto público en ciberseguridad no es suficiente para proteger los datos en posesión del Gobierno.Muestra de ello es que de diciembre de 2019 a la fecha han sido atacadas varias dependencias como Pemex, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, Condusef, Banxico, SAT, el ISSSTE y Lotería Nacional.Las últimas en la lista fueron el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Educación Pública (SEP).La primera con la venta de 91 millones de registros del padrón electoral que administra, de los cuales casi 100 mil están siendo exhibidos como prueba de vida.La firma Seekurity detectó el 30 de julio que casi 40 mil registros de la SEP, inscritos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), estaban disponibles públicamente en un foro. La información incluía CURPs, RFCs, nombres y códigos de pago."Hemos visto Pemex, Lotenal, INE, bancos, el banco central que tuvieron temas de seguridad. Esto no fue porque no tuvieran soluciones si no que éstas no estaban completamente bien embonadas y bien implementadas las políticas (de ciberseguridad)", mencionó el CEO de ESET, que atienden a firmas como Telefónica, Canon, Mitsubishi Motors y Greenpeace.De acuerdo con Vázquez, México no cuenta con una ley dedicada al delito cibernético. Aunque el artículo 211 del Código Penal Federal prevé el delito informático, estas disposiciones son limitadas y dejan varias lagunas, lo que dificulta la lucha contra el cibercrimen.Pablo Corona, vicepresidente adjunto de Ciberseguridad de la Asociación de Internet MX, explicó que México no es un país firmante activo del Convenio de Budapest en materia de ciberseguridad, lo que complica el seguimiento de los ciberdelitos que se realizan en territorio nacional desde otras partes del mundo.Este Convenio busca la cooperación de las fuerzas del orden de los países que lo integran para poder perseguir a los ciberdelincuentes a través de una red que opera 24/7.Así se da trazabilidad en tiempo real a los cibercrímenes, explicó Corona.Agregó que existen otras formas de cooperación internacional a través de policías internacionales como la Interpol.