Cuestionan Tianguis del Bienestar

Iris Velázquez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Gobierno federal carece de una política social completa y con rumbo, advirtió Gonzalo Hernández Licona, ex Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), quien cuestionó la efectividad del Tianguis del Bienestar como ayuda para localidades en pobreza.Señaló que no basta con regalar cosas, sino que aquello que se regala abone al bienestar de los ciudadanos."No es suficiente el tema de que la única parte de la política social es entregar cosas, está incompleta. Una cosa es dar beneficios de esta naturaleza y otra muy diferente es generar una política social que esté buscando generar una política social para el acceso efectivo a los derechos", expuso.El también director de la Red de Pobreza Multidimensional, objetó la pertinencia de que elementos de seguridad repartan artículosdecomisados en 70 municipios pobres ubicados en cuatro entidades."La parte de seguridad está encargándose de cosas que no debería hacer. Me parece bastante raro como mecanismo de acción de la política pública. El Ejército por un lado, como con la Secretaría de Seguridad Pública dedicándose a cosas que desde mi punto de vista no debería hacer", consideró.Tampoco es claro, dijo Hernández Licona, el marco normativo y legal para entregar ese tipo de dádivas."Si en verdad se pueden repartir ese tipo de bienes decomisados. Me da la impresión de que hay temas que se tienen que resolver. Ese tipo de mercancías, me parece que es delicado", agregó.Apuntó que además hay confusión por el tipo de cosas que se regalarán y la utilidad que le podrían dar los beneficiarios."Si no son cosas que la gente busque, que las demande, pues a lo mejor lo va tratar de vender, pero es una lanita mucho menor de lo que el Gobierno estaría pensando que vale. El tema de regalar cosas, suponiendo que son de beneficio, pues no son tan claras, no es fácil convertir productos que la gente no quiere en beneficios completos", planteó.