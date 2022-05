Cuidado en educación

EL LECTOR ESCRIBE / Guillermo Hinojosa

El gobierno hizo una nueva propuesta curricular para la educación básica.



La justificación se resume en que todo está mal. El problema no es si en realidad todo está mal, sino si verdaderamente saben cómo educar. No bastan las buenas intenciones. Las prácticas educativas requieren evaluarse en situaciones controladas.



Aunque tengan fe en sus teorías, en educación hay que ir con cuidado porque cuando algo no funciona como se espera son miles de niños los perjudicados.



Mérida, Yucatán