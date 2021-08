Culpa funcionario de Texas a afroamericanos por ola de Covid

03 min 00 seg

AP

Hora de publicación: 16:20 hrs.

El Vice Gobernador de Texas, Dan Patrick, atribuyó el aumento de las tasas de hospitalización y muertes por Covid-19 a las personas negras no vacunadas, declaraciones que de inmediato fueron tachadas de racistas.Las propias estadísticas del Departamento de Servicios Estatales de Salud de Texas no respaldan sus afirmaciones.El republicano habló el jueves por la noche durante un segmento del servicio noticioso Fox News al responder a una pregunta sobre el aumento más reciente de infecciones en Texas. El estado registra su tasa más alta de hospitalizaciones desde enero debido a la propagación de la variante delta altamente contagiosa."El grupo más numeroso en la mayoría de los estados corresponde a afroestadounidenses que no han sido vacunados", declaró Patrick.El funcionario no modificó su postura el viernes, diciendo que los "trolls demócratas en las redes sociales" tergiversaron los hechos y que él se había basado en las estadísticas estatales. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios adicionales.Las personas negras -que conforman aproximadamente el 12 por ciento de los más de 29 millones de habitantes de Texas- representaban alrededor de 15 por ciento del total de casos de Covid-19 y poco más de 10 por ciento de los fallecimientos.Patrick también declaró a Fox News que los demócratas eran responsables de las bajas tasas de vacunación entre las personas negras, que con frecuencia apoyan a ese partido, aunque señaló que los republicanos también deberían persuadir a un número mayor de gente a que vaya a inocularse. Sin embargo, fue precavido porque la vacunación es un tema delicado para el Partido Republicano."Pero respetamos el hecho de que si las personas no quieren vacunarse, no vamos a obligarlas a que lo hagan", afirmó Patrick. "Ese es su derecho individual".Autoridades de ciudades y condados de Texas -muchas de las cuales libran batallas judiciales con el Gobierno estatal en torno a la obligatoriedad del uso de las mascarillas- refutaron de inmediato las palabras de Patrick."Las declaraciones del Vice Gobernador son ofensivas y no deberían ser ignoradas", tuiteó el alcalde de Houston, Sylvester Turner, de raza negra.Rodney Ellis, comisionado de raza negra del condado que abarca Houston, señaló en un tuit que los comentarios de Patrick eran "racistas y totalmente equivocados"."Es decepcionante que el Vice Gobernador busque un chivo expiatorio entre las personas negras en lugar de hacer lo correcto y trabajar con el Gobierno local para que ayude a controlar la propagación del Covid-19", escribió Ellis.Aproximadamente 8 por ciento de la población negra de Texas que está en edad de hacerlo está vacunada contra el Covid-19, según estadísticas estatales, en comparación con 35 por ciento de la población blanca. Los blancos son el mayor grupo racial del estado, con aproximadamente el 40 por ciento de todos los residentes.