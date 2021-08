Culpa Musk a escasez de chips por menores entregas

Bloomberg

Hora de publicación: 09:43 hrs.

Elon Musk de Tesla Inc se quejó de que dos de los proveedores de chips para automóviles más grandes del mundo están inhibiendo la producción del fabricante de automóviles eléctricos."Estamos operando bajo limitaciones extremas de la cadena de suministro con respecto a ciertos chips automotrices 'estándar'", escribió el director ejecutivo de Tesla este jueves en un tuit, en respuesta a la directora ejecutiva de Ark Investment Management, Cathie Wood. "Los más problemáticos son, por lejos, Renesas y Bosch".Musk no es el primero en la industria automotriz en señalar con el dedo a la empresa japonesa Renesas Electronics Corp y a la alemana Robert Bosch GmbH de frenar la producción de vehículos.Ford Motor Co calificó el incendio en una fábrica de Renesas al norte de Tokio como un riesgo importante para sus programas de producción a principios de este año. Volkswagen AG sostuvo conversaciones con los principales proveedores, incluido Bosch, sobre la posibilidad de demandar por los prejuicios relacionados con la escasez de semiconductores, dijo un portavoz a Reuters en enero.Renesas señaló a principios de junio que su planta de chips en Naka reanudaría la producción completa a mediados de mes. Los representantes de la compañía no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.Bosch, que abrió una fábrica de mil 200 millones de dólares cerca de la ciudad de Dresde en junio, no se logró librar de la escasez general de componentes para semiconductores causada por varios factores, dijo la portavoz Annett Fischer."En esta situación tensa, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para apoyar a nuestros clientes y estamos trabajando al máximo para mantener las entregas tanto como sea posible", escribió Fischer en un correo electrónico. "Junto con nuestros clientes y proveedores, hemos estado trabajando en grupos de trabajo las 24 horas del día durante semanas".Musk estaba respondiendo a un tuit de Wood, de Ark Investment, que analizaba la caída significativa en las entregas locales de vehículos fabricados en China en julio de Tesla.Wood, una alcista de Tesla desde hace mucho tiempo, escribió que a China le gustaría que las "empresas líderes locales" dominen las ventas de vehículos eléctricos en el país, pero que está satisfecha de que Tesla esté exportando a Europa."Tesla fabrica automóviles para la exportación en la primera mitad del trimestre y para el mercado local en la segunda mitad", respondió Musk.