Cumple Ramos deseo de dirigir a Gallos Blancos

El uruguayo Leonardo Ramos fue presentado de manera oficial como estratega de los Gallos Blancos y admitió que finalmente cumplió su ilusión de dirigir al conjunto queretano, donde tendrá como principal reto sacar al equipo de los últimos lugares del torneo Grita México A21.El ex jugador de la selección de Uruguay toma el lugar que dejó el mexicano Héctor Altamirano, quien fue cesado el lunes después de que el equipo perdió en casa 2-0 ante Pachuca."Hace muchísimo tiempo que tenía ganas de venir a Querétaro, he seguido al equipo durante mucho tiempo, hoy me toca estar al frente y pondremos lo mejor de nosotros para que el equipo mejore y tengamos varias alegrías", dijo Ramos tras su presentación."Era una ilusión que teníamos de venir a Querétaro desde hace mucho tiempo. Lo único es centrarnos en lo que nos toca por delante, sentir que podemos tener un buen rendimiento en base al trabajo y a las situaciones tácticas que podamos utilizar, y después tratar de mejorar en todos los aspectos posibles", agregó.Ramos llega al futbol mexicano tras dirigir en su país a Danubio, donde fue campeón en la temporada 2013-2014. En Uruguay también fue entrenador de los clubes Progreso y Peñarol.Además, fue director técnico de Unión La Calera de Chile, Al-Ettifaq de Arabia Saudita y Barcelona de Ecuador."Es un lugar donde queríamos estar, hoy se nos da esta posibilidad y obviamente la queremos disfrutar y aprovechar al máximo", apuntó Ramos."Siempre se puede estar mejor, quedan muchos partidos por delante, sé que el equipo no ha tenido un buen rendimiento, sentimos que le podemos aportar muchísimo a la institución", señaló.El estratega de 51 años toma a Querétaro en el antepenúltimo lugar general con tres puntos, uno más que Bravos de Ciudad Juárez y Tijuana, resultado de tres empates y tres derrotas.El debut de Ramos al frente de Querétaro será el viernes cuando visiten a Puebla en la séptima jornada."Ya tuvimos nuestro primer entrenamiento, encontramos un plantel con muy buena predisposición, ávido de trabajar y de mejorar el momento que está pasando. Se verá en el partido que viene algún cambio que ya hemos hecho y ojalá que nos de resultado", puntualizó.