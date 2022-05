en MURAL

SERIAS PARECEN las aspiraciones de Marco Valerio Pérez Gollaz por la gubernatura, pues ya está haciendo su lucha dándose a conocer al interior del estado.



AYER ACUDIÓ a resolver un conflicto en Ciudad Guzmán, donde cientos de jornaleros agrícolas reclamaban el pago de utilidades a una compańía extranjera y se manifestaron cerrando vialidades.



INTERESANTE JUGADA, primero, porque comienza a movilizarse fuera del AMG; segundo, porque al involucrarse con trabajadores y empresarios del campo, y justo en la zona sur, entra a un terreno que era exclusivo de su compańero de gabinete Alberto Esquer.



LA VERDADERA disputa por el 2024 será adentro de MC.









LA POSIBLE construcción en El Nixticuil destapó a una precandidata por la alcaldía de Zapopan: Laura Haro.



LA NUEVA dirigente del PRI Jalisco subió un video a Facebook donde le atribuía a Juan José Frangie haber culpado al PRI por otorgar la licencia de urbanización, pero no hay evidencia de esa declaración. El emecista y su equipo, en realidad, apuntaron hacia Juan Sánchez Aldana, quien fue alcalde zapopano en el periodo 2007-2009.



QUEDA CLARO que esa será la dinámica de la lideresa tricolor de aquí a 2024: treparse a cualquier tema coyuntural para posicionarse, una muestra: anunció que presentará denuncia por considerar discriminatorio el ingresar con tarjeta al CISZ, como si fuera 'un corporativo de empresas'.









QUE NO SE cancelan, nada más se postergan las multas a los automovilistas que no cumplan con la Verificación Vehicular, matizó el gobernador Enrique Alfaro, quien aclaró que el programa no se detendrá y seguirá siendo obligatorio.



INCLUSO adelantó que la próxima semana se hará un corte de caja para explicarle a la población el estado que guarda la Verificación Vehicular y los ajustes que necesita.



żCUÁL SERÁ un buen momento para retomar este tipo de sanciones que aquí y en China son impopulares?... La pauta la marcará el gobernador, claro, no sin antes analizar el costo político de la decisión.









DONDE YA demostraron que sí le saben a aquello del 'timing' es en el ayuntamiento de Guadalajara.



LA TITULAR DEL Órgano Interno de Control de la Comuna, Cynthia Cantero, aprovechó ayer para anunciar que no se encontraron irregularidades en la revisión hecha a la polémica adquisición de las patrullas.



LO CURIOSO es que la ex presidenta del Itei haya elegido dar la noticia justo el día que los tapatíos estaban entretenidos festejando el bicampeonato del Atlas y cuando el alcalde Pablo Lemus se supone que se encuentra de viaje por Europa.



żAUDITADA la adquisición por parte de la autoridad municipal el paso que sigue será el carpetazo? Es pregunta.





