Da diputada 'regalito' a Magistrados

03 min 30 seg

Martín Aquino

Hora de publicación: 15:38 hrs.

Los funcionarios tienen prohibido aceptar obsequios, pero esa restricción legal no impidió que Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco aceptaran un "regalito" que les hizo la diputada local de Morena, María Esther López.De acuerdo con la Ley General Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos deben conducirse con rectitud y no aceptar dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización; esta legislación establece sanciones de hasta 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.Sin embargo, durante un evento sobre juicios políticos realizado este miércoles en el Congreso del Estado, la morenista López obsequió artesanías que costarían 400 pesos cada una, a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón y Manuel Higinio Ramiro Ramos.También agasajó a Claudia Mavel Curiel López, Magistrada adscrita al Sétimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; Annel Vázquez, del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado; y Gerardo Castillo Torres, director de la Casa de Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Guadalajara.Al cuestionar a la diputada López sobre los regalos que entregó pese a las restricciones legales, la morenista replicó que se trató de un gesto que le "nació" sin la intención de obtener un beneficio, y los artículos de arte de petatillo sobre Xochiquétzal que entregó los pagó con dinero propio."Esa fue una forma de expresarles mi agradecimiento, el reconocimiento va porque son importantes las aportaciones; pero lo obsequio también para que tengan presente (...) sobre todo la artesanía de Tonalá", afirmó la legisladora."Todos somos capaces de entender y de discernir que no tiene nada de malo obsequiarlo, y mucho menos cuando es público; yo no me estoy escondiendo para hacer un regalo, un obsequio, lo estoy haciendo públicamente y de manera natural. No creo que estén recibiendo un obsequio que los obligue absolutamente a nada", añadió.Asimismo, el Magistrado presidente del Poder Judicial estatal, Espinosa Licón, defendió que el regalo entregado por la diputada de Morena no genera ningún compromiso."El tema del obsequio que se hace a título personal, evidentemente no genera ningún compromiso, ninguna vinculación entre personas ni entre instituciones; entonces, yo no le veo ningún tema de responsabilidad o alguna circunstancia que impida el recibir un obsequio de estos", dijo.La diputada morenista María Esther López, anunció que presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley que permita agilizar los procesos de juicios políticos, pues actualmente pueden tardar varios años.Estamos revisando el catálogo de los sujetos de juicio político, estamos previendo ingresar las medidas cautelares, estamos queriendo especializar el juicio político en su ley", dijo la legisladora tras advertir que, con la legislación vigente no hay eficacia para sancionar vía juicios políticos."(Se busca) proponer que, si bien es cierto (el juicio) es político, pues que tampoco sea una herramienta de cacería, de ir en contra de quien no me es cómodo o quien difiere de mis conceptos de servicio", apuntó López.Por su parte el presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, quien participó en un foro organizado en el Congreso local sobre juicios políticos, advirtió que en la actualidad estos recursos legales se atoran por años debido a que permite diversos medios de defensa por parte de los imputados."Tenemos un procedimiento que genera lentitud, que no sea eficaz; la eficacia tiene que ver con tiempos, cuánto te entretienes en resolver un conflicto. En este caso, a mi juicio el procedimiento es ineficaz, porque da la oportunidad a que sea entretenido", expuso el Magistrado."Considero que, si se está pensando en generar unas reformas, tiene que pensarse en generar un procedimiento eficaz, que sea rápido, pero eficiente, que el resultado sea el correcto; y no poner una carga impositiva de investigación al ciudadano que decide promover un juicio político", acotó.