Da Gobernador de Texas negativo a Covid tras 4 días

El Gobernador de Texas, Greg Abbot, anunció que ha dado negativo en una prueba de Covid-19, cuatro días después de haber obtenido un resultado positivo. Informó, sin embargo, que permanecerá en aislamiento por recomendación de los médicos.En un video publicado en su cuenta de Twitter el sábado por la tarde, Abbott, de 63 años, dio crédito a las vacunas por la protección contra la enfermedad grave."Me dijeron que mi infección fue breve y leve debido a la vacuna que recibí", dijo el Mandatario estatal. "Así que animo a otras personas que no han recibido la vacuna a que consideren la posibilidad de vacunarse".Agregó que su esposa, Cecilia Abbott, continúa dando negativo.El Gobernador, que no experimentó síntomas de su infección y que comenzó a recibir tratamiento con anticuerpos monoclonales después de su resultado positivo, se ha opuesto abiertamente a los mandatos de uso obligatorio de las mascarillas y vacunas.En los días previos su resultado positivo, Abbott asistió a múltiples eventos públicos cerrados sin cubrebocas, incluida una concurrida reunión política bajo techo organizada por un club republicano en el condado de Collin, al norte de Dallas.En su video, el Mandatario dijo que continuaría trabajando desde la mansión del Gobernador y que planeaba concentrarse en abrir instalaciones en todo el estado donde los pacientes con coronavirus puedan recibir tratamientos con anticuerpos monoclonales.Los funcionarios de salud de Texas esperan que dichos centros puedan evitar que los pacientes se enfermen gravemente y aliviar la presión sobre los hospitales abrumados en todo el estado a medida que las infecciones alcanzan niveles no vistos desde enero.