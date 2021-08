Dan menos gas

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El tope máximo al precio del gas LP ya tuvo un impacto... pero en los bolsillos de los consumidores, ya que distribuidores venden cilindros sin los kilos completos.Luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fijara el precio máximo al gas LP, consumidores aseguran que aunque pagan una cantidad específica de kilos por tanque, han comenzando a recibir menos en los últimos días.MURAL acudió ayer a la gasera ubicada en Bulevar de los Charros 1841 esquina Periférico Norte, para verificar, con báscula análoga, el peso de los tanques "llenados".Ahí, Roberto, quien fue a rellenar su cilindro, comentó que era su primera vez surtiendo en esa gasera, debido a que empezó a tener menor rendimiento a las que iba habitualmente."Antes rellenaba con otras marcas, pero de semana y media para acá no me rinde lo mismo el tanque de 30 kilos y eso que trato de no utilizarlo tanto", explicó."Vine a esta gasera porque me queda más cerca de mi casa y pues a ver qué tal nos va".El cilindro de Roberto fue pesado justo después de que le fue entregado "lleno" en la gasera, tomando como referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011 sobre "productos preenvasados" que utiliza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).De acuerdo con la NOM, el tanque tendría que pesar 56.5 kilos: 30 del gas y 26.5 kilos de la tara (peso del cilindro). El tanque pesó 49 kilos, es decir, 7.5 kilos menos.A pesar de que la zona metropolitana y municipios aledaños tienen los precios más bajos, la (CRE) publicó el nuevo listado de costos máximos para las gaseras; el kilo, que estaba la semana pasada en 22.24 pesos, subió a 22.68 pesos, mientras que el litro incrementó a 12.25 pesos, cuando antes estaba a 12.01 pesos.Usuarios consultados por MURAL señalaron que han tenido que ser más cuidadosos al momento de rellenar sus cilindros.Edgar García, habitante de la Colonia Los Tulipanes, en Zapopan, contó que tuvo que buscar una gasera de confianza, ya que los clientes no tienen manera de verificar si les dan kilos de a kilo.MURAL también hizo el ejercicio en las Alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, para pesar cilindros.Uno de 10 kilos, comprado a la empresa Flama Mex, terminó pesando 5.7 kilos, un 43 por ciento menos; otro de 20 kilos adquirido a Flama Gas, pesó 17.6 kilos, un 12 por ciento menos. Finalmente uno de 30 kilos que se compró a Azteca Gas, pesó 19.9 kilos, 34 por ciento menos.Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, informó que el 80 por ciento de las gaseras del País han cumplido con la comercialización del gas LP, respetando el precio máximo establecido por el Gobierno federal."Estamos muy agradecidos todo el equipo del Gobierno federal, con los empresarios y sobre todo con los trabajadores y todo el equipo del gas LP, porque han cumplido en esta semana con el nuevo programa de precios máximos en las 145 regiones del País", dijo en la mañanera de AMLO."Nos satisface que más del 80 por ciento está por debajo de ese precio".Indicó que en inspecciones, detectaron al menos 3 empresas que incumplieron con la medida establecida por la Comisión Reguladora de Energía, por lo que sus establecimientos fueron clausurados.Se trata de Extra Gas, en Huejotzingo, Puebla; Eco Gas, en Acapulco, Guerrero; y Gas Express Nieto, en Zinapécuaro, Michoacán.Con informacion de: Sara Ochoa, Karla Aguilera, Óscar Uscanga y Pedro Sánchez.