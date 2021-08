Debe competencia digital incluir interoperabilidad

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 16:32 hrs.

La portabilidad de datos e interoperabilidad son aspectos que se deben considerar cuando se trata de competencia en la economía digital, aseguraron especialistas.En los mercados digitales, la interoperabilidad entre las aplicaciones podrían evitar barreras de competencia, especialmente con firmas que ya tienen un ecosistema de servicios o soluciones o cuando tienen datos que le permitan crecer en otros mercados.La interoperabilidad permite la comunicación entre competidores o firmas en los mercados digitales para que puedan compartir datos, usuarios o información en bases de datos, sin embargo, las autoridades de competencia deben fijar condiciones y protocolos para esa interoperabilidad."Esta interoperabilidad requiere de estándares y de un lenguaje y estructura común de los datos que se comparten."Es por eso que la interoperabilidad enfrenta desafíos en los estándares que las autoridades deben fijar para transmitir esta información, también los problemas que podría generar el uso de estos estándares para afectar a competidores potenciales", dijo Pedro Isaac Alcalá Berhouage, director de Mercados Digitales de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en un webinar organizado por ICC.Así, algunas firmas podrían usar esta información para aumentar su poder de mercado, mientras que otras podrían no tener la capacidad para procesar la información.En tanto, la portabilidad de los datos del usuario de un servicio digital puede ser entendida como el derecho que tiene el consumidor de llevar su información a otras plataformas, pero debe delimitarse qué información se puede portar, pues algunos de esos datos son producto del análisis que hacen las firmas."Usualmente leemos que la portabilidad de datos será una fórmula mágica que permitirá la competencia entre mercados, pero los usuarios tienen una cantidad de datos limitados para compartir. Por ejemplo, si me uno a una red social puedo compartir información básica como mi nombre, edad o género."Pero esta información no es la única que puedes tener en una plataforma digital, estas firmas invierten dinero y recursos para crear algoritmos para crear nuevos datos que pueden ser compartidos o vendidos con terceros que no pertenecen al usuario", mencionó Alcalá Berhouage.