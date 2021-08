Debe Roger operarse y se ausentará un largo tiempo

00 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 13:59 hrs.

Roger Federer anunció que volverá a someterse a una operación de rodilla derecha y estará fuera del tenis por largo tiempo."Hola a todos, tengo que comunicarles que estaré fuera de las pistas durante muchos meses. Quiero darme un rayo de esperanza para volver al juego de alguna manera. Tendré que operarme nuevamente y estaré durante muchas semanas con muletas. Intentaré volver lo más fuerte posible. Gracias por todos los mensajes que me han hecho llegar y donde me desean lo mejor", comunicó el suizo a través de su cuenta de Instagram.El ganador de 20 títulos de Grand Slam se bajó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los Masters 100 de la gira por Estados Unidos. Por lo tanto, no competirá en el US Open ni en las Finales de la ATP.En esta temporada sólo jugó 13 partidos, tuvo nueve victorias y cuatro derrotas. Su última participación fue en Wimbledon, donde llegó a los Cuartos de final.Luego de 13 meses de ausencia del circuito volvió a las pistas de Doha. En ese tiempo la pandemia paralizó el tenis, lo detuvo por cinco largos meses. Esta será la tercera operación de rodilla derecha para el suizo, quien ya había tenido dos artroscopias.