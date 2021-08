Defenderemos Huentitán.- FEU

Sara Ochoa

Luego del desalojo realizado por elementos de la Fiscalía del Estado del Parque Resistencia Huentitán, el activismo se mantendrá en el exterior del predio, tanto por integrantes de la FEU como por vecinos de la zona, declaró Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios."Vamos a seguir teniendo activismo si bien no dentro del predio, si en los alrededores, y vamos a llevar actividades culturales a través no sólo de la FEU si no de la comunidad académica como clases de pintura y otros recursos de servicio social", expresó.Sin embargo, Armenta recalcó que aunque la Federación participa en la manifestación en contra de la construcción del desarrollo Iconia, es encabezada por diversos colectivos y vecinos."La FEU participa es porque he sido soy y seré vecino de Huentitán, y al ser presidente de la FEU la lucha ha tomado otros recursos y ha generado que otros estudiantes se vinculen con esta lucha, pero es importante aclarar que al seno de la FEU no se gesta la lucha, si no con los vecinos y los colectivos".Armenta adelantó también que durante los próximos días, se reunirán tanto los vecinos como los colectivos, para decidir la vía jurídica y política que tomarán ante el caso."La jurídica va a ser a través de la vía del Amparo, y por medio de la vía política vamos a politizar el tema para que más gente del barrio y de la Ciudad sepa que la lucha que tenemos si bien es de Huentitán, también es una red por la defensa de los parques de la Ciudad como el San Rafael y el Cerro de la Reina".El dirigente estudiantil, quien desde el 2012 se ha manifestado en contra de la construcción del desarrollo inmobiliario, aseguró que permanecerán en su lucha, pues han resistido varias administraciones del Ayuntamiento de Guadalajara."Hemos resistido muchas administraciones y estuvimos antes del grupo que actualmente gobierna el Estado, y vamos a estar después y vamos a seguir defendiendo las áreas verdes para defendernos de la cultura de la mafia inmobiliaria", advirtió.