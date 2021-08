Defiende Pep gastos del Manchester City

Reuter

Hora de publicación: 11:01 hrs.

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, defendió el alto gasto en transferencias del actual campeón de la Premier League tras el fichaje récord británico del mediocampista Jack Grealish, diciendo que el club se adhiere a las reglas del Juego Limpio Financiero (FFP, por sus siglas en inglés).Las reglas del FFP fueron introducidas en 2009 por parte de la UEFA para evitar que los clubes gasten por encima de sus posibilidades y distorsionen el mercado, requiriendo que los equipos mantengan el equilibrio y los salarios y las tarifas de transferencia en línea con sus ingresos.En julio del año pasado, la suspensión por dos años del City del futbol europeo fue anulada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) después de que dictaminó que el City no violó las reglas del FFP.El gasto del club ha vuelto a generar dudas tras fichar a Grealish por 100 millones de libras, procedente del Aston Villa, pero Guardiola dijo que el acuerdo fue posible gracias a las ventas por valor de 60 millones de libras del club en los últimos 12 meses."Tenemos límites por el FFP. Estamos en la misma página que todos. Después de eso, cada club decide lo que quiere hacer."Cada temporada hemos pasado los controles, que están ahí para todos. Si nos equivocamos, que lo demuestren", afirmó Guardiola."Ya lo he dicho antes, hay propietarios que quieren los beneficios para sí mismos. Nuestros propietarios no quieren perder dinero, pero si pueden gastar, lo harán".Los medios británicos aseguran que el City también está dispuesto a pagar más de 120 millones de libras para fichar al delantero del Tottenham Hotspur, Harry Kane, para reemplazar a Sergio Agüero, quien dejó el City al final de la temporada pasada después de una década.