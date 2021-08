Defiende Transporte máquinas 'rateras'

02 min 30 seg

Martín Aquino

Hora de publicación: 14:42 hrs.

La Secretaría de Transporte de Jalisco aseguró que las máquinas de cobro en unidades de transporte público han registrado pocas fallas, y sostuvo que no es procedente ajustarlas para que entreguen cambio a usuarios como planteó la diputada de Morena, Norma Valenzuela.MURAL publicó que, a petición de la morenista el Congreso aprobó solicitar a la Secretaría el ajuste de las máquinas de cobro para que den cambio a usuarios que paguen en efectivo, pues en lugar de cubrir 9.50 pesos de la tarifa, pagan 10 pesos porque no les dan vuelto; además, la legisladora señaló que seis de cada 10 aparatos no funcionan.Sin embargo, Amilcar López Zepeda, director general de Transporte Público explicó que los dispositivos de cobro en el transporte público requieren el pago exacto, pues como cualquier sistema de ese tipo en el mundo, no pueden dar cambio a bordo de las unidades por las dimensiones que implicaría un aparato con esas características."Nosotros hemos realizado más de 33 mil supervisiones al sistema de recaudo, y sólo hemos encontrado fallas en el 2 por ciento, (...) principalmente por la falla eléctrica en la alcancía o el validador", indicó el funcionario."En esos casos se hace una sanción a la empresa y se retira la unidad de la operación, hasta que la empresa pague la sanción, y la segunda es que repare el equipo. Lo que ahora estamos presionando es para que esa reparación se haga en una manera mucho más rápida debido a que en el sistema hay cuatro proveedores de los equipos de recaudo", añadió.López Zepeda detalló que, mientras en lo que va de 2021 se han realizado 33 mil supervisiones y se han detectado 664 fallas en las 5 mil 791 unidades del sistema de transporte del Estado, durante el 2020 fueron 60 mil inspecciones con mil 337 fallas."Nosotros seguimos supervisando y seguimos sancionando, tanto fallas en el sistema como malas conductas por parte de los operadores que también hay que decirlo, en algunas ocasiones intentan sabotear los equipos", afirmó el funcionario."En lo que va del año se han reportado, por así decirlo, 184 conductores a las empresas porque, o se visualiza que hay daño en los equipos, o porque hacen mal uso de ellos", acotó.López Zepeda destacó que, de los más de 2 millones de usuarios del sistema de transporte en el Estado, actualmente el 35 por ciento ya utiliza tarjeta de prepago; en el 2019 ese método de pago sólo era usado por el 3 por ciento.