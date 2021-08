Deja Derbez Rectoría de la UDLAP

01 min 30 seg

Mayolo López

Hora de publicación: 10:48 hrs.

El ex Canciller Luis Ernesto Derbez solicitó licencia para separarse del cargo de Rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) para enfrentar la orden de aprehensión que fue girada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico.En un comunicado, el Patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, que encabeza Margarita Jenkins de Landa, informó que fue designada Cecilia Anaya Berríos como Rectora Interina.Además del ex Canciller, indicó el Patronato, también solicitaron licencia Mónica Ruiz Huerta Puebla, Vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, Vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; así como Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex Director General de Asuntos Jurídico, sobre quienes también pesa un mandamiento judicial.El pasado 12 de agosto, dentro del pleito que sostiene la familia Jenkins Landa por el control del Patronato, un Juez de Control del Estado de Puebla giró una orden de aprehensión en contra de Derbez y los demás implicados por presuntamente haber desviado alrededor de 100 millones de pesos a empresas en las que eran socios, entre ellas la ULAP Jenkins Graduate School.El Patronato externó su confianza en los ahora ex directivos y pidió que las autoridades actúen de manera imparcial y con celeridad."El Patronato legítimo, encabezado por su Presidenta Margarita Jenkins de Landa, confía en que el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, su equipo directivo y los abogados, podrán demostrar su inocencia ante los tribunales competentes, de quienes exigimos resoluciones prontas e imparciales", señaló.