Deja IMSS a niños sin sus guarderías

02 min 30 seg

Sara Ochoa

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La vida laboral de muchos padres de familia se ha complicado en los últimos días ante la falta de coordinación entre el semáforo epidemiológico del Gobierno federal y los criterios del Gobierno del Estado, los cuales afectan a los niños de las guarderías del IMSS.Luego de que la Federación colocara a diversas entidades, entre ellas Jalisco, en el nivel de riesgo máximo ante la tercera ola de contagios por Covid-19, estancias -como la Guardería 4 del IMSS o el Centro de Desarrollo Infantil Juan Bosco-, dejaron de recibir a menores, argumentando que la actividad económica en la que trabajan sus madres no aparece en el listado de actividades esenciales por parte del Gobierno Federal.Afectados aseguraron que aunque el Gobernador Enrique Alfaro anunció que no se detendría ninguna industria en el Estado, las directoras de las guarderías dejaron de brindarles el servicio, lo que ha ocasionado que deban acudir a trabajar llevando a sus hijos, o tener que buscar quién se los pueda cuidar."El martes de esta semana nos avisaron por medio de un correo que la guardería ya no iba a recibir a los niños de las mamás que laboraran en actividades que no aparecían en el listado federal, por lo que yo tramité una carta por parte de mi empresa en la que explicaba que mi actividad era esencial porque pertenece al ramo automotriz", explicó "Julieta", quien tiene a su hija de 3 años y medio en la Guardería 4 ubicada en la Calle Sol, de la Colonia Jardines del Bosque, desde que tenía 9 meses de nacido."Le expliqué a la directora que las actividades no cerraron en el Estado y en la carta que entregué viene el registro patronal y una leyenda donde se especifica que la empresa es esencial por ser un taller, pero me respondieron que las indicaciones eran así y que tenían que acatarlas y ahora no sé con quién acercarme para tener una solución porque ahora tengo que venir a la oficina con ella".El mismo problema aqueja hace más de 15 días a "Paula", ya que desde que la entidad cambió a semáforo naranja y sin que el Gobierno estatal hubiera anunciado cierres de industrias, sus dos niñas de 2 y 3 años, dejaron de ser recibidas en el Centro de Desarrollo ubicado en Avenida Tizoc, en Zapopan.Aunque Paula trató de dar solución inscribiendo a sus hijas en una guardería privada, los gastos por las 2 pequeñas se volvieron insostenibles.Desde el 1 abril del 2020, el Diario Oficial de la Federación consideró a la industria automotriz y a los sitios de venta de llantas, suspensiones o amortiguadores, además de refaccionarias y talleres mecánicos, como actividades esenciales.