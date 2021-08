Deja Vargas presidencia de TEPJF; abren ruta a interino

03 min 00 seg

Erika Hernández

Perfilan interinato de Janine Otálora

Hora de publicación: 22:44 hrs.

El Magistrado José Luis Vargas anunció que presentó formalmente su renuncia como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral.Su posicionamiento se suma al que unas horas antes dio a conocer Reyes Rodríguez, quien renunció al nombramiento que le dieron sus compañeros magistrados el pasado 4 de agosto, al remover a Vargas, por lo que se abre la ruta para que un presidente interino encamine la renovación en el organismo.Esto, aseguró, permitirá rehacer el procedimiento para elegir a su sustituto, y transitar "a una nueva etapa de reconciliación y reconstrucción" del máximo órgano electoral.En una carta pública, el juez electoral reconoce que su presidencia no generó los consensos necesarios con sus pares, sin embargo, acusó que la intromisión de actores políticos en la vida interna de la institución provocó "una inadecuada gestión"."En concordancia con mis principios y convicciones he decidido ceder el paso para que asuma la presidencia quien entre mis pares cuente con las cualidades para impulsar los acuerdos y la unión que actualmente requiere esta institución."Al no haber una ausencia definitiva de la presidencia en funciones ésta se mantiene. Así la única vía posible es presentar mi renuncia al cargo de presidente a la Sala Superior del Tribunal y dejar al pleno la decisión de quién debe sustituirme en dicho cargo.De esta manera, continuó, la designación de la nueva presidencia será apega a la ley, de manera legítima, y con el aval de todos los integrantes de la Sala."Y nos permitirá transitar a una nueva etapa de reconciliación y reconstrucción por el bien de la institución", abundó.En una carta de dos cuartillas, el ex presidente argumentó que todas las acciones administrativas que realizó durante su encargo fueron para darle fortaleza al Tribunal.Sin embargo, insistió, actores políticos buscaron intervenir indebidamente en la vida interna del Tribunal y deslegitimar la importante labor que realiza."Lamento que estas intromisiones hayan obstaculizado la adecuada gestión de la presidencia a mi cargo, repruebo, además, cualquier ataque a la autonomía e independencia del Tribunal Electoral y de cualquiera de sus miembros."Ante los embates que enfrenta este órgano jurisdiccional estoy convencido de que hoy más que nunca las magistradas y magistrados debemos actuar con responsabilidad de Estado", añadió.Aseguró que es un hombre de leyes y demócrata, por lo que su mayor interés es contribuir a que el Tribunal electoral siga desempeñando su encomienda constitucional.Fuentes consultadas afirmaron que los magistrados siguen reunidos para oficializar el nombramiento de quien ocupará el interinato.En términos del artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que las ausencias de presidente del órgano serán suplidas, si no exceden de un mes, por el integrante de la Sala con mayor antigüedad o, en su caso, mayor edad, por lo que se perfila que la Magistrada Janine Otálora quede al frente.También acordaron crear una comisión de reconstrucción institucional, que permita sanar diferencias.