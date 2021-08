Dejan cuerpo en una brecha

02 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 11:30 hrs.

A un costado de una brecha fue localizado el cadáver de una persona con huellas de tortura la mañana de este miércoles en la Colonia Insurgentes, en el Municipio de El Salto.El hallazgo se registró aproximadamente a las 9:30 horas cuando ciudadanos encontraron un bulto con silueta humana entre la maleza a un costado del camino de terracería conocido como Morelos, cerca del cruce con Belisario Domínguez.Los habitantes de la Colonia Insurgentes reportaron el hallazgo a los números de emergencias, por lo que oficiales de El Salto acudieron a verificar.Los uniformados indagaron y se percataron que entre el pasto crecido había un bulto envuelto con una cobija.Luego descubrieron que se trataba de una persona, por lo que solicitaron la intervención de los Servicios Médicos Municipales.Los técnicos en urgencias médicas confirmaron el deceso, aunque por la forma en que fue encontrado no detallaron las causas de muerte ni las características físicas de la víctima.Oficiales que se encontraban en la escena del crimen señalaron que se alcanzaba a apreciar que el cuerpo estaba atado de manos.En el lugar no fueron encontrados mayores indicios y aunque no se supo la evolución cadavérica que presentaba el cuerpo cuando fue encontrado, las autoridades estimaron que llevaba varias horas de muerto, pues presentaba rigidez.El sitio es poco transitado por estar rodeado de llanos y sólo algunas casas, por lo que no hubo testigos que presenciaran el momento del crimen.Además, al lugar no llegaron familiares de la víctima para reconocer el cuerpo.Los elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) comenzaron a grabar en el lugar como parte del protocolo de Feminicidios, ante la sospecha de que la víctima sea una mujer.Sin embargo, esto se sabrá hasta que el cuerpo sea analizado en las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se precisarán también las causas de muerte y podrá ser entregado a sus familiares.En tanto, agentes investigadores de la Fiscalía del Estado se encargaron de comenzar las indagatorias sobre el hecho.