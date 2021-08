Dejan policías ir a conductor ebrio

Noé Magallón

Hora de publicación: 22:35 hrs.

Pese que se encontraba en visible estado inconveniente y a que su acompañante insultó a un policía vial, un automovilista fue dejado ir por las autoridades sin infraccionarlo, argumentando prioridad en otro incidente.Los hechos ocurrieron hoy a las 19:47 horas en el cruce de Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel, donde un hombre había muerto atropellado poco antes.Las autoridades se encontraban haciendo el papeleo de la investigación cuando una camioneta pick up con las placas 8W71538, de California, llegó por Lázaro Cárdenas hasta el límite del acordonamiento.El conductor, entonces, comenzó a llamar a los agentes viales para que le permitieran el pasó, lo que le fue impedido.Segundos después, tanto él como su acompañante bajaron y cruzaron palabras con dos policías, mientras que un tercero puso la patrulla atrás para encajonarlos.Los sujetos aparentaban estar en estado de ebriedad, pero aun así regresaron a la camioneta y luego la unidad oficial se quitó para dejarlos ir."Me pelas la ver...", le dijo el copiloto, previamente, a uno de los informados, quien argumentó que había recibido la orden de no hacer nada.Los hechos también se dieron en presencia del agente ministerial que encabezaba la investigación, y que tampoco hizo nada por hacer que los sujetos fueran arrestados.Cuestionada al respecto, la Comisaría vial hizo unas llamadas para corroborar el hecho, que confirmó después.De acuerdo con la institución, el mando que traía la patrulla sostuvo que dejó ir la pick up por órdenes del Ministerio Público, autoridad que tenía el mando y conducción sobre los policías de Tránsito.Esto, supuestamente, debido al caos vial que había en la zona, y que continuaba hasta las 22:00 horas.