Del sueño paralímpico al terror talibán

Hora de publicación: 05:00 hrs.

"No puedo salir y sé que no estoy segura aquí. Los talibanes me matarán si me encuentran, no les gustan las mujeres como yo".Así pide ayuda la basquetbolista de Afganistán, Nilofar Bayat, quien soñaba con representar a su país en los Juegos Paralímpicos y hoy le aterra el regreso de los talibanes al poder.Cuando tenía dos años, jugaba en el patio de su casa con su hermano cuando un misil talibán impactó, matándolo a él y provocándole a ella una lesión permanente en la médula espinal.Sin embargo, no se rindió. Encontró en el deporte un camino para luchar por la defensa de los derechos de la mujeres y de las personas discapacitadas en Afganistán. Además, estudió Derecho.Estas acciones ponen ahora en peligro a la jugadora de 28 años de edad. La capitana de la selección afgana, quien disputó los Juegos Asiáticos, soñaba con Tokio 2020, pero el equipo no logró clasificarse."Los talibanes me matarán porque he hablado y trabajado en favor de las afganas y de sus derechos".Bajo el régimen talibán, las mujeres tienen muchas prohibiciones, entre ellas el deporte."Todas les temen porque saben que las van a hacer retroceder a la oscuridad de hace 20 años", aseguró Bayat, quien logró pedir ayuda a la Federación Española de Basquetbol, según reporta el diario Marca.