Demandan a AMLO obras en Vallarta

01 min 30 seg

Francisco de Anda

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Durante la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Puerto Vallarta el lunes, el Alcalde electo, Luis Michel, le demandó la conclusión de obras como el Libramiento del municipio y el Puente Federación.Michel, quien ganó las elecciones del 6 de junio bajo las siglas de Morena, advirtió que, de no concretarse los trabajos, los visitantes podrían colapsar el acceso al puerto una vez terminada la Vía Corta que conectará a Guadalajara con el destino turístico."Ya la autopista la tenemos prácticamente a un año, más turismo, más vehículos, más camiones de carga, tráileres, tortons, personas que van de paso y si no tenemos este libramiento tendríamos un congestionamiento muy fuerte, más tiempo, más contaminación", sentenció."Muchas cosas que se darían por no tener el libramiento carretero".El próximo Alcalde morenista dijo, por otra parte, que le pidió a López Obrador apoyar a colonias que carecen de servicios básicos como luz, agua, drenaje, banquetas y calles del municipio.El titular del Poder Ejecutivo federal se habría comprometido a invertir en ellas a través del Plan de Desarrollo Urbano, pues, a su juicio, no debe haber diferencias entre la zona hotelera y las colonias más pobres del municipio.Respecto al adeudo millonario que tiene el Ayuntamiento con Pensiones del Estado (Ipejal), Michel señaló que el saldo deberá ser cubierto por la Administración saliente."El municipio no hizo las aportaciones en tiempo a Pensiones y esto se acumuló con recargos, actualizaciones y llegó hasta 500 millones de pesos", lamentó el futuro Edil vallartense."En su tiempo debieron de haber cubierto, es su obligación y ahora el dinero hay que pagarlo con actualización y con recargos, y eso creo que no es justo".