Demandan a Mark Ruffalo por un incendio en Nueva York

Mark Ruffalo, productor de la serie 'I Know This Much is True', y HBO fueron demandados por un incendio que arruinó casas. Foto: Archivo

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 23:19 hrs.

Los residentes de una localidad del norte del estado de Nueva York en la que se encuentra una agencia de automóviles utilizada como locación en la serie de I Know This Much is True, de HBO, han demandado a los productores con el argumento de que arruinaron sus casas y los expusieron a humo tóxico.La locación ubicada en Ellenville, NY, se utilizó durante un mes antes de que se incendiara en mayo de 2019.La demanda menciona al productor ejecutivo Mark Ruffalo , de acuerdo con lo que reportó TMZ. Ruffalo protagonizó la serie junto a Rosie O'Donnell.En la demanda se argumenta que la producción almacenó queroseno, aceites y otros materiales inflamables en el lugar.También se dice que después del incidente, la producción no limpió el sitio. Se describió el lugar como "un montón de desechos al descubierto y un derrame tóxico" que expone a los residentes a "un polvo que el viento levanta y a la dispersión de gases".Los dueños de la agencia de automóviles ya habían demandado a Calling Grace Productions (la productora de la serie) por el incendio. No se sabe si el asunto se ha solucionado.