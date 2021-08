Demandan al Príncipe Andrés por presunto abuso sexual

AP

Hora de publicación: 18:16 hrs.

Una de las acusadoras de toda la vida del magnate Jeffrey Epstein demandó al Príncipe Andrés , alegando que presuntamente la agredió sexualmente cuando tenía 17 años.Los abogados de Virginia Giuffre presentaron este lunes la querella en la corte federal de Manhattan.En un comunicado, Giuffre dijo que la demanda fue levantada bajo la Ley de Víctimas Infantiles, con la que alegó que ella fue víctima de tráfico sexual con el Príncipe, y abusada sexualmente por él."Estoy responsabilizando al Príncipe Andrés por lo que me hizo. Los poderosos y ricos no están exentos de ser responsabilizados por sus acciones. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo, sino recuperar la vida al hablar y exigir justicia", indicó."No tomé esta decisión a la ligera. Como madre y esposa, mi familia es lo primero, y sé que esta acción me someterá a más ataques por parte del Príncipe Andrés y sus allegados, pero sabía que si no continuaba con esta acción, los decepcionaría (a mi familia) y a otras víctimas de otras partes".A finales de 2019, el Príncipe Andrés le dijo a BBC Newsnight que nunca tuvo relaciones sexuales con Giuffre, que no recuerda haberla conocido, y que muchas cosas estaban mal en el relato que ella dio sobre el supuesto incidente, que aparentemente ocurrió en 2001."Puedo decirles absoluta y categóricamente que nunca sucedió", indicó.Según la demanda, el hijo de la Reina Isabel II abusó sexualmente de Giuffre en múltiples ocasiones cuando ella era menor de 18 años.La supuesta víctima contó que en una ocasión el Príncipe abusó sexualmente de ella en Londres, en la casa de Ghislaine Maxwell, cuando él, Epstein y la propia dueña del hogar la obligaron a tener relaciones sexuales con el Príncipe en contra de su voluntad.En otra ocasión, Andrés supuestamente abusó sexualmente de ella en la mansión de Epstein en Nueva York, según los documentos legales.Maxwell, la ex asistente de Epstein, de 59 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico sexual en la corte federal de Manhattan, donde enfrenta un juicio en noviembre.Epstein se quitó la vida en una cárcel federal en Manhattan en agosto de 2019, cuando tenía 66 años, un mes después de ser arrestado por cargos de tráfico sexual.