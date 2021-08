Denuncia ataques ...y nadie la auxilia

02 min 30 seg

Noé Magallón

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para percibir la desesperación de "Susana" basta escucharla unos minutos: la mujer ya no sabe qué hacer.Desde hace años sostiene problemas con vecinos que presuntamente la han golpeado, humillado, ofendido, intimidado, y hasta amenazado de muerte.Nueve denuncias en la Fiscalía del Estado y múltiples reportes al 911 forman parte de un historial de 5 años.La mujer, quien también ha sido discriminada por su religión, vive desde 2017 en un departamento en la Colonia Miravalle junto con su hijo, quien también ha sido agredido pese a su discapacidad intelectual."Mi coche está todo rayado y golpeado por ellos. Los cuatro estacionamientos (designados para el edificio) él los tiene con una cadena. Los vecinos le tienen miedo", explicó.Los señalados son Luis, su esposa Cristina y la hija de ambos, Itzel, quienes han rentado en la zona en los últimos 20 años."En una ocasión, mi hijo iba subiendo y (el sujeto) sacó a sus dos perros, y yo desde abajo vi cómo sus perros mordían a mi hijo", contó "Susana"."No trabaja, se la pasa todo el día ahí cuidando la hora a la que salgo y a la hora a la que entro para decirme groserías: 'testiga de Jehová, hija de tu quién sabe qué madre, de la Luz del Mundo, te vas a morir, te voy a mandar matar, te voy a mandar desaparecer, a tu hijo lo voy a mandar matar, a tu hijo loco'".La última agresión ocurrió el 5 de agosto y la víctima ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que ha llamado al 911 para reportarlos.La mujer comentó que también ha sido revictimizada en el Centro de Justicia para la Mujer (CJM)."Me han hecho un montón de exámenes psicológicos y psiquiátricos; voy a cada rato, tengo yendo desde 2017 a la fecha".Ahí también le perdieron un video donde se ve cómo es atacada por el sujeto.En junio, MURAL publicó que el desorden que hay en el CJM es tal, que en ocasiones ni las carpetas se hallan, lo que ha sido criticado por activistas."Me han dado largas (en el CJM), me dicen 'véngase después, me dan la cita, no me atienden, (...) es un calvario", añadió "Susana"."Una de las licenciadas (del CJM) me dijo 'ay, yo creí que el vecino ya te había matado'. Las otras, cuando llego se burlan: 'ay, tú muchas carpetas tienes', (me dicen)".Y las carpetas de investigación 69436/2017, 69797/2017, 62239/2018, 63884/2019, 24842/2020, 48368/2020, 24842/2020, 12154/2021, 56876/2021 se acumulan sin que nada pase.