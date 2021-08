Denuncia empresa monopolio de gas LP

Antonio Baranda

La empresa Blue Popane presentó un escrito ante la Presidencia de la República en el que denuncia el monopolio en la comercialización del gas LP.En la denuncia, advierte que empresas pertenecientes a cinco grandes grupos dominan la comercialización de ese combustible en el País."El control de unos cuantos en la comercialización del Gas LP ha abonado a la crisis actual", se lee en el documento dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador."Coincidimos en que no es posible que un bien del Estado Mexicano insumo esencial y de carácter estratégico se haya convertido en un botín para unos cuantos".A través de su representante legal, Blue Propane entregó este miércoles la queja en la Oficina de Atención Ciudadana de Palacio Nacional, en el contexto del conflicto de gaseros.Anexó un escrito entregado el martes a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en el que denuncia "barreras económicas" para entrar al mercado de gas LP en Tijuana.En la misiva, Blue Propane además advirtió que las conductas "anticompetitivas" en el sector generan ventajas exclusivas en favor de los agentes económicos ya establecidos."Y garantizan zonas de influencia en perjuicio de los consumidores, limitando sus alternativas de consumo", sentenció."(Existe) la intención de obstruir el ingreso de cualquier nuevo agente económico () en favor de las empresas ya establecidas", agrega el escrito.Cuando se rompe con la igualdad en la aplicación de la ley y se establece un régimen de excepciones y privilegios, alertó la empresa, se acaba el Estado de Derecho."Y éste es suplantado por un sistema legal de privilegios", consideró."Más bien parece un intercambio de favores que a todas luces genera una complicidad entre los agentes económicos, en perjuicio del usuario final".Lo ocurrido en Tijuana, abundó, es claro ejemplo de los efectos nocivos de los monopolios y la repercusión que sufren los ciudadanos.De manera particular, esta empresa denunció al Municipio de Tijuana y a las empresas "Z Gas" o "Baja Gas & Oil", y "Gas Silza", por prácticas monopólicas y "barreras" a la competencia.Alan Jaramillo, representante legal de Blue Propane, consideró en entrevista que el tope al precio del gas LP establecido por el Gobierno no es una medida muy buena ni la ideal.No obstante, consideró que en este momento permite equilibrar el precio del combustible tras el alza en las últimas semanas por factores externos e internos."A la larga te quedarías no solamente sin distribuidores, sino sin consumidores, y el Gobierno federal su facultad es hacer accesible el hidrocarburo al ciudadano, cosa que en los hechos no está ocurriendo por el alto costo del mismo", dijo."Se tenía que hacer porque de esa manera generas al consumidor la opción de acceder; la medida va tendiente a que el usuario no pierda capacidad (de compra). El Gobierno en su intención de hacerlo accesible tuvo que tomar esa medida".Sobre el establecimiento de Gas Bienestar, dijo que si esa empresa del Estado va abrir el mercado, romper con los monopolios de gaseras y generar una libre competencia, está de acuerdo."Lo que nos está pasando en el tema energético es por los monopolios, hay que decirlo como tal, hay que señalar a los responsables", añadió."En la medida que el gobierno entre a la comercialización a efecto de romper esos monopolios, todos saldremos beneficiados".