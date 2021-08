Denuncia sindicato falta de insumos ante tercera ola

02 min 00 seg

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 10:49 hrs.

En la tercera ola de Covid-19, los trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara laboran sin insumos ni equipo de protección, denunció el secretario general del Sindicado de Servidores Públicos, José Miguel Leonardo Cisneros.El representante sindical aseguró que las áreas más afectadas son las unidades de la Cruz Verde así como Panteones, donde además el riesgo de contagio es superior.Además, agregó, se han relajado medidas de sanidad indispensables para la protección, no solo de los empleados municipales, sino también de los usuarios de los servicios que se prestan en estas dependencias."La sanitización es súper importante, pero no es el único requisito que deberían tener. Los filtros sanitarios obviamente, los equipos que no tienen en ocasiones los trabajadores a la hora de atender a los pacientes", acusó.Leonardo Cisneros recordó que desde el inicio de la pandemia, el sindicato ha adquirido insumos como trajes de protección personal y cubrebocas que se han repartido entre el personal de mayor riesgo y que tienen contacto directo con personas que tienen o tuvieron Covid-19."Ya se han echado a la hamaca y como el sindicato apoya con la entrega de cubrebocas y de algunos insumos, señalar que es responsabilidad del Gobierno, no del Sindicato. Nosotros apoyamos nada más y no dejaremos de hacerlo, pero sí exigir al Gobierno municipal que le entren en este tema porque la pandemia se está poniendo cada día peor".El representante gremial señaló que será el puente de comunicación entre la autoridad y los trabajadores para que se garantice la entrega periódica de insumos básicos de protección a todo el personal, pero principalmente, a aquellos que están en mayor exposición al virus.De acuerdo con el secretario general del sindicato, se tienen contabilizados, hasta el momento, más de 30 empleados del Municipio contagiados por el virus SARS-CoV-2.