Denuncian más abusos por parte de influencers LGBT+

Hora de publicación: 12:43 hrs.

A través de la cuenta de Twitter Papel Rainbow MX -@papelrainbowmx- se expusieron nuevos casos de abuso a personas en situación de calle por parte de influencers de la comunidad LGBT+.En dicha cuenta se compartieron las presuntas capturas de un par de tweets realizados por Cesar Reynaga -@the_summerboy- en los que relata haber ofrecido dinero a una persona en situación de calle a cambio de sexo oral y a quien obligó a comer directamente de su pene."No me interesé mucho en saber su historia, solo tenía ganas de humillarlo y al mismo tiempo apoyarlo", se lee en una de las capturas.El otro caso alude a las influencers Madison -@madisonbasrey- y Frikitona -@frikitrona-, quienes se "retan" entre sí para besar a una persona en situación de calle por 500 pesos, lo que usuarios en redes señalaron como abuso.Ambos hechos se suman a lo ocurrido a las afueras del albergue para migrantes FM4, en el que integrantes de "Las Chiquirrucas" ofrecieron dinero falso a una persona migrante por dejarse tocar los genitales.Para Dayana de la O Rivadeneira, directora de la asociación Diversidad Tlajomulco, ofrecer dinero a alguien en situación vulnerable a cambio de realizar actividades sexuales, es reprobable y discriminatorio."Así como defendemos nuestros derechos humanos y que no haya transfeminicidios o injusticias para personas LGBT+, también tenemos el valor de señalar a quien se equivoca", aseguró.La también integrante de la Red Estatal de Organizaciones de la Diversidad Sexual de Jalisco, lamentó que por estos hechos usuarios en redes señalaran a toda la comunidad LGBT+ como responsable, e hizo un llamado a no generalizar."No por el hecho de que hayan sido personas LGBT las que se equivocaron esta vez, señalen a toda la población diversa, porque tampoco así", afirmó.