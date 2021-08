Deponen a Magistrado billetes

Guadalupe Irízar

Hora de publicación: 16:20 hrs.

Por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la remoción del Magistrado José Luis Vargas como presidente del organismo.En su lugar, quedó el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.Vargas no estuvo presente en la sesión, que fue convocada previamente por Janine Otálora, actuando como presidenta por Ministerio de Ley.Al anunciar su voto a favor de la remoción de Vargas, el Magistrado Indalfer Infante recordó cómo el presidente del organismo descalificó la forma de votar de sus compañeros."Se ha perdido la confianza, no existe la coordinación adecuada ni la comunicación que de manera natural se debe dar entre quien presida el Tribunal y los demás integrantes del mismo", afirmó el Magistrado Indalfer Infante.En su intervención, Janine Otálora afirmó que la justicia electoral ha sido un elemento clave en la vida política del País, por lo que se debe garantizar la fortaleza del Tribunal."La justicia electoral es reflejo de quienes la impartimos, no buscamos el aplauso ni huimos a la crítica, nos sometemos siempre al escrutinio público y exigente de la ciudadanía.Otálora añadió que como Magistrados deben someterse a una ética más estricta."Es por esto que en congruencia con nuestro mandato y la responsabilidad que tenemos como juezas y como jueces que nuestra decisión tiene como única finalidad asegurar una presidencia que dé certeza a la ciudadanía de que esta institución es creíble y eficaz", concluyó.