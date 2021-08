Derrota Ugás a Pacquiao en Las Vegas

Los reflejos no fueron los mismos para Manny Pacquiao y se notaron en el ring.El filipino volvió al cuadrilátero tras una ausencia de dos años y perdió anoche por decisión unánime ante el cubano Yordenis Ugás en Las Vegas por la corona Welter de la AMB.Después de 12 asaltos, los jueces vieron ganar al cubano por 115-113, 116-112 y 116-112.El isleño apareció como rival emergente hace menos de dos semanas -tras la lesión de Errol Spence Jr.- y terminó de aguafiestas del "Pacman", quien dijo que será después cuando decida si sigue o no en el pugilismo."Así es el boxeo. No se pudo, y vamos a pensar qué viene, no sabemos todavía", dijo Manny, quien el próximo año buscará en la política la Presidencia de Filipinas.Ugás fue inteligente. Fue de menos a más. Dejó que Manny tuviera la iniciativa, y entonces fue un gran contragolpeador. La derecha del cubano hizo daño y entró varias veces en el rostro del asiático.Pacquiao mostró velocidad, pero el punch ya no es el mismo de antes."Le tengo mucho respeto a Manny y agradezco porque haya peleado conmigo", dijo el isleño.Los reflejos del filipino no fueron los mejores. Le entraron toda clase de golpes, tanto que las huellas en el rostro eran evidentes.