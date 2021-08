Desacredita Gobierno rechazo a nuevo basurero

Violeta Meléndez

Hora de publicación: 17:39 hrs.

Las movilizaciones sociales que comenzaron a surgir en Tala tras el anuncio del nuevo relleno sanitario son resultado de agitadores partidistas, aseguró el Jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, Hugo Luna, quien admitió que no se consultó con los ciudadanos de Tala el nuevo proyecto, sino sólo se habló con los "más cercanos".Este lunes, MURAL publicó que el Plan de Acción Climático Metropolitano ya advertía posibles impactos a la salud de los pobladores debido a la operación del nuevo relleno sanitario y recomendó socializar el proyecto, sin embargo, los vecinos del Municipio se enteraron por los medios y ayer marcharon para pedir que se cancele."Paradójicamente, los candidatos que perdieron la elección anterior en Tala se activaron políticamente para crear un problema donde no lo hay, incluso las comunidades en referencia que se manifestaron están a 3 kilómetros y 5 kilómetros de distancia del lugar", declaró Luna en rueda de prensa."No corresponde a la lógica del entorno de comunicación de la zona, sí ha habido comunicación con las comunidades en el entorno del CIEC, con los ejidatarios, pero no podemos construir un ejercicio donde alguien que vive a 10 kilómetros se va a ir a manifestar diciendo que vive al lado".Por su parte, el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf, reconoció que el sitio sí se encuentra en una zona geográfica que pertenece al corredor biológico que conecta al Volcán de Tequila con el Bosque La Primavera, sin embargo rechazó que vaya a generar daños ecosistémicos."Al ser una microcuenca endorreica no afecta a uno de los corredores biológicos más importantes que es el Río Salado que va hasta Presa de La Vega. En la parte sur donde está el centro integral tienes una zona montañosa y que no afecta en términos de residuos, ni lixiviados ni corrientes temporales y la parte norte ya tienes el Fraccionamiento Ruiseñores"."De lado de Huaxtla viene lo que sería el corredor terrestre más importante de La Primavera en esta zona que pasa por la parte norte de Ruiseñores y que pasa ya por una pequeña cordillera que llega hasta el Cerro de Tequila, que por cierto estamos trabajando para generar un decreto de conservación de esa montaña tan importante", declaró.El nuevo relleno sanitario, denominado Centro Integral de Economía Circular (CIEC), contempla un área para separación de residuos y otra para disposición final.Al cuestionarles cómo evitarán la derrama de lixiviados como ocurre en Laureles, los funcionarios aseguraron que serán mínimos debido a que no se depositará la basura revuelta, sino ya separada, por lo que descartaron la necesidad de implementar una planta de tratamiento especializada para su saneamiento.