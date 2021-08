Desaparecen 4 en Lagos; suman 615 en Altos Norte

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí se sumaron a la lista de al menos 615 víctimas de desaparición que registra la región Altos Norte de Jalisco en los últimos 51 años.Ellos son Israel Andrade Hernández, de 20 años; Jorge Rodríguez Ortiz, de 24; Calep Adonai Maldonado Monsiváis, de 18, y Alan Michel Martínez Vargas, de 23, quienes se dirigían a Tonalá por motivos de trabajo.Lo último que se supo de ellos fue que el 26 de julio viajaban a la altura de Lagos de Moreno, en Jalisco, a bordo de una camioneta Ford Ranger, modelo 2013, en color rojo.Aunque se desconocen las placas del vehículo, se informó que éste contaba con logotipos de la empresa de mantenimiento y soluciones industriales MYSI.Desde ese fecha no se tienen datos de su paradero y tampoco ha sido localizado el automotor.La ausencia de los jóvenes fue denunciada por sus familiares, por lo que tanto la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco como la institución homóloga en San Luis Potosí emitieron fichas de alerta para que la ciudadanía pueda aportar datos que ayuden a su localización.Se informó que Israel Andrade tiene, como señas particulares, brackets en tres piezas dentales superiores, así como una mancha causada por vitiligo en el brazo izquierdo, mientras que Jorge tiene una cicatriz de cirugía en el brazo izquierdo, un tatuaje de la Santa Muerte en la misma extremidad y otro de Anubis en el derecho.Calep Adonai posee una cicatriz en el párpado derecho, un tatuaje en el pecho de San Judas Tadeo, otro en el antebrazo derecho con la palabra Maldonado y en izquierdo la frase "All you need is love".Por su parte, Alan Michel tiene cicatrices en la frente y en los brazos causadas con machete, marcas derivadas de una cirugía de reconstrucción de tendones y una placa de metal en el brazo derecho.En caso de conocer algún dato que pueda ser utilizar para establecer su paradero, puede llamar directamente al 911, o bien a la Comisión de Búsqueda de Jalisco al 333-145-6314, o al 444-524-1481, de la institución en San Luis Potosí.De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre el 16 de agosto de 1970 y el 16 de agosto de 2021 se reportaron 320 personas desaparecidas o no localizadas en Lagos de Moreno, cifra que lo coloca como el Municipio de la región Altos Norte con más casos.Junto con Encarnación de Díaz, Ojuelos, San Diego de Alejandría, Teocaltiche, San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo suman 615 desaparecidos en el periodo referido.