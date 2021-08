Desaparecen 4 en Santa Tere

01 min 30 seg

Enrique Osorio

Hora de publicación: 09:59 hrs.

Una familia que tenía su domicilio en el Barrio de Santa Tere, en Guadalajara, está desaparecida desde hace casi un mes.Se trata de quienes fueron identificados como Miguel Ángel Penilla Salcedo, de 42 años; y sus hijos, Alejandro Penilla Mares, de 15 años; Brayan Penilla Mares, de 19 y Javier Penilla Mares, de 20, ilocalizables desde el 22 de julio pasado.De acuerdo con reportes de familiares, ellos fueron privados de la libertad ilegalmente por un grupo de personas que ingresó por la fuerza a su domicilio, y se los llevó a bordo de varios vehículos.De quienes se los llevaron o el motivo no saben nada y desde entonces no han podido localizar a ninguno de los cuatro.Miguel Ángel es de complexión delgada y como seña particular le falta el diente de adelante; Javier tiene bigote y Brayan tiene un tatuaje en el pecho con el nombre de Verónica; todos son de complexión delgada, de acuerdo con las descripciones de sus familiares.Sus casos son divulgados en Facebook por los parientes, así como por los colectivos de familias de personas desaparecidas, Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej).Hasta este miércoles, en Jalisco había 13 mil 693 personas desaparecidas, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Búsqueda.