Desaparecen 4 jóvenes que iban a trabajar a Tonalá

02 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 12:29 hrs.

Cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí desaparecieron cuando se dirigían a trabajar a Tonalá a finales de julio, por lo que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí emitieron alertas para dar con los muchachos.Los individuos fueron vistos por última vez el 26 de julio a la altura de Lagos de Moreno, en Jalisco.De acuerdo con las fichas de búsqueda, los jóvenes se dirigían hacia Tonalá para realizar trabajos de mantenimiento industrial e iban a bordo de una camioneta Ford Ranger, modelo 2013, color rojo.Aunque se desconocen las placas del automotor, se supo que contaba con los logos de la empresa de mantenimiento y soluciones industriales MYSI.Los jóvenes son Israel Andrade Hernández, de 20 años, estatura de 1.75 metros, tez blanca, ojos cafés, cabello lacio y castaño oscuro. Como señas particulares, tiene brackets en tres piezas dentales superiores y una mancha causada por vitíligo en el brazo izquierdo. La última vez que se le vio vestía playera azul, pantalón caqui de gabardina, tenis y gorra.El segundo es Jorge Rodríguez Ortiz, 24 años, estatura de 1.74 metros, tez morena, ojos cafés, cabello ondulado y negro. Como señas particulares, tiene una cicatriz de unos 10 centímetros en el brazo izquierdo por una cirugía, un tatuaje en el mismo brazo de la Santa Muerte y un tatuaje de Anubis en el brazo derecho. La última vez que se le vio vestía playera blanca, pantalón de mezclilla rasgado, sudadera guinda y botas industriales.El tercero es Calep Adonai Maldonado Moncivais, de 18 años, estatura de 1.65 metros, tez morena, ojos cafés, cabello lacio y castaño oscuro. Como señas particulares, tiene una cicatriz en el párpado del ojo derecho, un tatuaje en el pecho de San Judas Tadeo, tatuaje en el antebrazo derecho con su apellido Maldonado, tatuaje en el antebrazo izquierdo con la leyenda "All you need is love" y en la mano izquierda la imagen de una flor y una letra A. La última vez que se le vio vestía playera de manga larga, pantalón de mezclilla y tenis negros.El cuarto es Alan Michel Martínez Vargas, de 23 años, estatura de 1.72 metros, tez blanca, ojos cafés, cabello chino y negro. Como señas particulares, tiene barba, cicatrices en la frente y en los brazos causadas con machete, cicatriz por cirugía de reconstrucción de tendones y placa de metal en el brazo derecho. La última vez que se le vio vestía playera verde con blanco, pantalón negro de gabardina y tenis blancos.En caso de saber algo de su paradero, se puede llamar al 9-1-1, así como al 333-145-6314, en Jalisco, o al 444-524-1481, en San Luis Potosí.