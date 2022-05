Descarta AMLO desbordamiento de presas por 'Agatha'

01 min 00 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Cancela AMLO gira en Veracruz

Hora de publicación: 11:29 hrs.

Tras señalar que no hay reporte de víctimas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un eventual desbordamiento de presas por las lluvias generadas debido a la baja presión "Agatha", antes huracán, que tocó tierra en Oaxaca.En la mañanera, el Mandatario aseveró que la presa Malpaso tiene 50 por ciento de capacidad de almacenaje y Peñitas 35 por ciento, por lo que no hay riesgo de inundar la planicie de Tabasco."Tengo informe, también para los para quienes viven en las planicies de Tabasco, que la presa malpaso tiene capacidad para alma almacenar 50 por ciento de toda el agua que controla su vaso, 50 por ciento, o sea, está sobrado", dijo."Y Peñitas el 35 por ciento, es decir, que no hay peligro, no hay riesgo de que por saturación de los vasos de tenga que soltar más agua a la planicie y se inunde a los pueblos de Tabasco".Aunque descartó una nueva inundación a poblados de Tabasco, el Jefe del Ejecutivo advirtió que se pronostican muchas lluvias en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Guerrero y Chiapas.Indicó que las Fuerzas Armadas ya aplican los Planes DN-III y Plan Marina en apoyo a la población afectada, y en coordinación con Protección Civil federal y local."Están las brigadas del Ejército, la Marina y estamos monitoreando, bueno, llevamos tres días dándole seguimiento a este fenómeno, afortunadamente hasta ahora está bajando de intensidad", apuntó."Traía rachas de viento de 120 a 150 km/h y ya el último reporte que tenemos es de 70 km/h, y ya tocó una parte de la sierra, nos preocupaba que entrara de lleno por todo el Istmo. Tengo información de que afortunadamente el ciclón, huracán, está perdiendo fuerza".-¿Víctimas?, se le preguntó."No, no tenemos reportes de víctimas hasta ahora afortunadamente, voy precisamente a ver eso", respondió.López Obrador aseveró que tampoco se tienen reportes de daños "mayores" por el paso de "Agatha" por una parte del sureste.López Obrador canceló su gira de media semana por Veracruz, como consecuencia de "Agatha".De acuerdo con la agenda, el tabasqueño daría mañana miércoles su conferencia mañanera en Minatitlán.Posteriormente, el Mandatario encabezaría a las 11:00 horas una ceremonia por el 80 aniversario de la Marina en Coatzacoalcos.Sin embargo, al término de la conferencia diaria de este martes la Presidencia confirmó la cancelación de ambos eventos en Veracruz.El evento de la Marina se trasladaría a la Ciudad de México, en sede y horario aún por confirmar."Les avisamos más tarde", comentó López Obrador al término de su conferencia de este martes.