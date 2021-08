Descarta Guardiola fichaje de Lewandowski

01 min 00 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 12:45 hrs.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, descartó el fichaje del polaco Robert Lewandowski. "Se va a quedar en el Bayern. Siguiente pregunta", dijo Guardiola al ser cuestionado sobre el delantero Balón de Oro.Sobre el arranque de la temporada, en el cual iniciaron perdiendo, manifestó que quedan demasiados puntos en disputa, pero es importante no darle espacio a los que están arriba en la tabla en ningún momento."Quedan 111 puntos en juego, pero ante el Norwich tenemos una buena oportunidad para acercarnos a la cabeza. Me gusta la propuesta de Daniel Farke. Más allá de ganar quiero ver que el equipo progresa. Que sea más agresivo, que no pierda balones sencillos y que defienda mejor las transiciones y la estrategia", indicó.Para el partido ante el Norwich, no contarían con el belga Kevin de Bruyne."De Bruyne ha tenido algunas molestias y no ha podido entrenar. No sé si estará disponible", informó.