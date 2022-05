Descarta HEB México riesgo por sus fresas

Silvia Olvera

Hora de publicación: 10:59 hrs.

La cadena de tiendas HEB México aseguró que las fresas que venden en sus tiendas no representan daño alguno a la salud, luego de que en Estados Unidos la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), relacionara un lote de un proveedor con casos de hepatitis A.La cadena con sede en Texas, y con operaciones en México, refirió que la aclaración la hace luego que el 28 de mayo de 2022 la FDA en coordinación con las autoridades sanitarias canadienses, publicó un comunicado en el que advirtió a la población en general sobre el riesgo de contagio del virus de la hepatitis A transmitido por fresas orgánicas del proveedor FreshKampo y marcas HEB."El comunicado refiere a un brote de esta enfermedad detectado en varios estados de Estados Unidos y Canadá, relacionado al potencial consumo de fresas compradas entre el 5 de marzo y el 25 de abril de 2022, mismo que aún está bajo investigación."En HEB México el abasto de fresas provienen de varios proveedores tanto nacionales como internacionales, es importante mencionar que en México no importamos productos de la marca FreshKampo, ni bajo nuestras marcas ni directamente las fresas orgánicas mencionadas en el comunicado de la FDA, por lo que no representa ningún riesgo para nuestros clientes", precisó.También HEB en Texas aclaró el domingo que no han vendido fresas del proveedor que está bajo investigación desde el 16 de abril.