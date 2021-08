Descarta Morena parálisis legislativa por 'megabancada'

03 min 30 seg

Martha Martínez y Claudia Salazar

Descarta mayoría compartir administración con Oposición

Hora de publicación: 15:24 hrs.

El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, descartó que exista el riesgo de una parálisis legislativa ante la propuesta de crear una "megabancada" para evitar que el PAN reclame la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).En conferencia luego de que su bancada se reunió con el Canciller Marcelo Ebrard, en el marco del segundo día de su plenaria, Mier confió en que su partido llegará a acuerdos con la Oposición y en que la Mesa de Decanos será un elemento para evitar que la propuesta de Morena complique el inicio de los trabajos legislativos."Vamos a llegar a acuerdos, vamos a negociar, por eso no se preocupen, pero ya la ley contempla con precisión que hay una Mesa de Decanos. No tendremos mayor problema, llegaremos a un acuerdo, yo sé que lo vamos a hacer, tengo buena relación con ellos; pero ellos deben comprender como yo comprendí su posición del sábado, que nosotros también tenemos que fijar la nuestra", indicó.La fracción de Morena, que presidirá la Mesa Directiva el primer año de la 65 Legislatura, pretende conformar una "megabancada" con el fin de evitar que el PAN, la segunda fuerza parlamentaria en San Lázaro, reclame la presidencia de la Jucopo, aun cuando la Ley Orgánica del Congreso no contempla que órganos de Gobierno estén en manos de coaliciones legislativas.Mier reconoció que no le gustaron las declaraciones que realizaron los dirigentes de los partidos que conforman la coalición opositora Va por México el sábado pasado y aseguró que Morena no será el "payaso de las cachetadas"."No me gustó nadita lo que hicieron los otros partidos el fin de semana, porque no es una buena manera de empezar y me genera al interior del grupo parlamentario, al interior de la coalición, una inquietud de que se pueda pensar que nuestra coalición, que nuestro partido, es el payaso de las cachetadas, y eso no es así."No lo vamos a permitir por muchas razones: primero por un asunto de dignidad legislativa. Segundo, por un asunto de respeto a la representación que cada uno de nosotros tenemos, pero lo más importante, a la decisión que tomó el pueblo de México para la conformación de la representación popular", dijo.El sábado pasado, Va por México anunció que exigirá a Morena que suelte la Jucopo, luego de que Mier les confirmó que su partido quiere tener la presidencia de la Mesa Directiva.Respecto a las declaraciones del dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañera, quien ayer dijo que su partido no está de acuerdo con la propuesta de Morena para tener el control de ambos órganos de Gobierno, reprochó que no se le reconozca a su partido por "obsequiar" en muchas ocasiones su comprensión para poder llegar a acuerdos."Nosotros lo que hicimos (en la 64 Legislatura) fue un reparto equitativo, justo, proporcional, en algunos casos de más para los otros grupos parlamentarios, obsequiamos las más de las veces la comprensión de la mayoría para poder conseguir acuerdos y lo entendemos, porque quien tiene la responsabilidad de generar una agenda que sea aprobada para que se logre la transformación somos nosotros", afirmó.Sobre el reparto de comisiones, reconoció que Morena no puede aspirar a tener más del 40 por ciento de ellas, mientras que la coalición conformada con el PT y el PVEM podrá aspirar al 58 por ciento.Dijo que la distribución de las mismas se llevará a cabo en la segunda semana de septiembre y adelantó que las vicepresidencias y secretarías de la Mesa Directiva serán para mujeres.La mayoría en la Cámara de Diputados no va a aceptar el reparto de posiciones administrativas con la Oposición y el único acuerdo posible es sobre la instalación de la 65 Legislatura y la Junta de Coordinación política, advirtió el futuro coordinador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas.En entrevista en el recinto de San Lázaro, Puente Salas afirmó que la Cámara no es botín de guerra y llamó al bloque de PAN, PRI y PRD que calmen los ánimos, porque sí se analiza cómo podrían crear la megabancada que les quite la posibilidad de tener la Jucopo."Esto no es un botín de guerra, hay que dejarlo claro, a ver cuánto nos toca, a ver qué me toca. No, no te toca nada, son espacios de representación, de responsabilidad, no es algo que nos vamos a repartir", dijo sobre la administración de la Cámara, la cual maneja más de 8 mil millones de pesos al año.Dejó en claro que, en San Lázaro, la que manda es la mayoría formada por Morena y a eso se tendrán que someter. Pidió que no estén "cerrados" en sus posiciones."Claro que es posible la megabancada. Hay que dejar una cosa clara para todos: aquí va a mandar la mayoría, haya una megabancada o no, y en la Jucopo lo que tiene valor es el voto ponderado y ese voto ponderado es la coalición electoral que venimos a ratificar en la 65 legislatura, la que tiene la mayoría", dejó en claro el legislador del PVEM.Agregó que para iniciar la negociación entre las bancadas primero se definirá cómo van a integrar la Mesa Directiva y generar un acuerdo fundacional de la 65 legislatura.Subrayó que se pueden tener diferentes opciones para el acuerdo de integración de la Cámara, donde la Presidencia de la Mesa Directiva sea por periodo legislativo y no por año, donde ahí el PVEM tendría la oportunidad de encabezarla.Con los altos cargos directivos en manos de Morena y tras una depuración de la mayoría del personal en los últimos tres años, Puente Salas remarcó que no aceptarán el reparto de los órganos administrativos a la hora de negociar la elección de la Mesa Directiva, porque se busca continuidad con la política de servicio civil de carrera."No estamos por el reparto de cuotas y cuates, es algo que todos aquellos que han estado en la Cámara por varias legislaturas se han dado cuenta que no le sirve a nadie, es un gasto excesivo la forma en que terminas operando son con estructuras similares, homologados, porque la realidad es que, si se reparte por grupos parlamentario, uno al otro no le tiene confianza, al final del día el secretario tiene que crear estructuras dobles, para que esto pueda funcionar."Lo volvemos inoperante y, lo más importante, es un gasto innecesario. La Cámara debe continuar en la parte administrativa", dijo el legislador del PVEM al descartar cambios en la estructura burocrática de San Lázaro.Pero los funcionarios actuales son de Morena ¿no hay que removerlos?, se le preguntó."Diría que son de Morena, porque históricamente así ha sido y es el momento en que tocó la transición, en el cual buscamos darle continuidad a cómo se viene trabajando. No deben estar politizados los órganos de administración de la Cámara", respondió.Aunque son funcionarios vinculados con el presidente de Morena, Mario Delgado, el diputado Puente Salas respondió que en su momento llegaron por consenso en la 64 Legislatura y fueron aprobados por la Jucopo que aún está vigente."No fue una imposición y además diría ¿cuáles son los señalamientos o de qué se le acusa a un funcionario para que no esté presente en la responsabilidad que tiene?", dijo para defender la continuidad de los actuales funcionarios de Morena y rechazar el reparto de cargos con la Oposición, que exige se reconozca su representación del 40 por cientoAgregó que en la legislatura que concluye se trabajó en fortalecer el servicio civil de carrera y eso será congruente con el instrumento de la reelección legislativa, pensada en la profesionalización y continuidad de los trabajos legislativos.Expuso que, una vez que se elija la Mesa Directiva, se podrá acordar la conformación de la Jucopo con un diálogo serio y profesional, donde no haya ningún tipo de amago de la Oposición."Si me invitas a tu casa y llego pateando la puerta, pues no, lo primero que me van a decir -tienes varias alternativas y las tienes que valorar- es pedir que me tranquilice o pedirme que me retire, y harás lo que crean más conveniente".Ante los escenarios que se plantean con la Oposición, dijo, el bloque mayoritario valora qué opciones tiene y una de ellas, insistió, es formar la megabancada, lo que aún no es definitivo.