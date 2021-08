Descarta OMS que vacuna de refuerzo sea necesaria

Hora de actualización: 12:42 hrs.

01 min 30 seg

Reuters

Hora de publicación: 11:26 hrs.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este miércoles que los datos actuales no muestran que sean necesarias las vacunas de refuerzo contra el Covid-19, y añadió que las personas más vulnerables del mundo deberían estar completamente vacunadas antes de que los países ricos inyecten sus dosis de refuerzo.La OMS hizo los comentarios justo antes de que el Gobierno de Estados Unidos diga que planea poner las vacunas de refuerzo a disposición de todos sus ciudadanos a partir del 20 de septiembre, por un aumento de las infecciones por la variante Delta del coronavirus.La jefa científica de la OMS, Soumya Swaminathan, dijo en una conferencia de prensa en Ginebra que "creemos claramente que los datos actuales no indican que se necesiten refuerzos" para aumentar la protección contra la enfermedad.Swaminathan agregó que era necesario seguir investigando.El asesor principal de la OMS, Bruce Aylward, dijo a los medios en referencia a las vacunas de refuerzo que se administran en los países de altos ingresos: "Hay suficientes vacunas en todo el mundo, pero no van a los lugares adecuados en el orden correcto".Se deberían administrar dos dosis a los más vulnerables en todo el mundo antes de administrar los refuerzos a los que están totalmente vacunados, dijo, añadiendo que "estamos muy, muy lejos de eso".