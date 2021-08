Descarta SE tope a tarifas en escuelas privadas

Arely Sánchez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La Secretaría de Economía (SE) rechazó que el proyecto de Norma Oficial Mexicana 237-SE-2020 pretenda imponer topes tarifarios a las escuelas particulares.El proyecto impulsado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), desde la SE, busca que las instituciones educativas cumplan con lo que se comprometen a ofrecer a los tutores y a los estudiantes, aseguró Jesús Cantú Escalante, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la SE,En entrevista, señaló que la nueva Norma intenta establecer requisitos mínimos de información que deben entregar las escuelas privadas, luego de más de 2 mil quejas iniciadas por padres de familia ante la Profeco por diversas inconsistencias."Uno de los objetivos de la Norma es evitar que los prestadores de servicios educativos establezcan cobros injustificados o innecesarios durante el ciclo escolar sin previa autorización de los usuarios del servicio, ni obligarlos a contratar servicios adicionales para la acreditación de los planes y programas de estudios; en cuyo caso, estos serán proporcionados sin costo para los usuarios del servicio", dijo.Otro objetivo, añadió, es que, desde el inicio, las escuelas dejen claro durante la contratación y la prestación de los servicios educativos, si se encuentran incorporados al Sistema Educativo Nacional o si cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; o en su caso, hacer de conocimiento que sus servicios educativos no cuentan con validez oficial.Cantú Escalante dejó en claro que la nueva Norma aún no ha concluido su proceso de consulta, por lo que no será implementada en este nuevo ciclo escolar.